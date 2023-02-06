三菱重工停止客機開發　稱因無利可圖

日本三菱重工將宣布，中止噴射客機的研發計劃。傳媒指，由於企業在取得國家的安全證明方面有阻滯，加上認定即使取得證明也難以取得盈利，故決定中止有關開發。

日本傳媒報道，自2008年三菱宣布有關計劃，並希望可在2013年生產交付，然而之後6度延期至2021年後，仍未完成有關的計劃。計劃對上一次宣布停止，已是2020年10月底，報道指當時計劃已處於凍結，而三菱重工將會在近期宣布正式中止。報道指出，三菱原本在2015年11月完成首次的試飛，並進入啟航的取得安全證明測試階段，不過在預計要完成整個流程，仍需要支付數以千億計日圓，相信即使完成計劃，也難以支撐業務。原本為開發成立的子公司三菱航空機，將會把資產陸續轉移回三菱重工。

技術將轉移新式戰鬥機

報道指，原本為開發而在美國華盛頓設立的飛行試驗場，在去年3月底已經關閉，而4架作為試驗用的客機，當中已登記在日本註冊的第3號機已經在去年3月註銷，並已被拆解。在去年底三菱的財報中，三菱社長泉澤清次曾表示，會重新設計、測試等等，而有關的技術也將會用在與日本航空自衛隊研發的新型戰機。早前日本已宣布與英國及意大利共同合作研發新式戰鬥機。

報道指，有關的噴射機研發至今已獲得500億日圓（約29.73億港元）的補助金。同時日本國內兩大航空公司全日空及日航亦分別向三菱預訂新機，三菱將會向有關航空公司作出相應補償。