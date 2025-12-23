三藩市大停電交通燈失靈 多輛無人駕駛的士「迷失」停路中央(有片)

美國三藩市上周六發生大停電，影響約13萬住戶及商業用戶，還反映無人駕駛的士的「隱患」。網上可見自動駕駛公司Waymo一輛無人駕駛的士停在十字路口，後面還有數輛停擺引發交通大擠塞。「人類司機」要在狹窄的路面駕著汽車繞過它們才能衝出圍陣。無人駕駛的士「擺工」因為停電交通燈無法運作，它們的系統在四方都有車輛來往的十字路口無法快速應對。專家表示，自動駕駛汽車技術目前仍無法與人類駕駛能力相當，仍處於「試點後期到商業化初期」階段。

三藩市大停電｜馬斯克抽水：Tesla運作如常 Waymo無人駕駛的士導致大塞車的片段於網上傳開，見到其中一輛停在十字路口的前端，前面車來車往，它似乎不敢輕舉妄動。因它的不動，後面4輛「同行」也停下來，阻擋後面的汽車。報道指，Waymo直至翌日才恢復無人駕駛的士服務。該公司表示，大停電導致交通混亂，包括無法運作的交通燈訊號，他們會吸取經驗。Waymo指出，車輛在設計上會將失靈交通訊號當作「四向停車路口」，也就是四個方向的車輛看到紅綠燈全黑時會先停下來再輪流走。但這次停電規模過大，部分無人駕駛的士需要花費比平時更長的時間確認路口情況，導致繁忙時段行駛變慢，影響路況。

Waymo由Google母公司Alphabet持有，業務將由三藩市灣區擴展至其他大城市包括紐約、華盛頓特區和邁阿密等。電動汽車Tesla行政總裁馬斯克趁機抽水，在旗下社交網「X」轉發文章和影片，指三藩市大停電期間，Tesla無人駕駛車系統並未受到影響。專家指出，今次大停電反映現時無人駕駛車仍高度依賴外部基礎設施，以及技術尚未發展到可與人類駕駛能力相當的階段。他解釋，除了人工智能(AI)與感測器外，無人駕駛車需要一整套城市系統在背後支撐，這涵蓋網路通訊連線、雲端地圖更新、交通訊號運作，以及穩定電力供應，一旦任何一個重要環節出現問題，系統便無法即時應變。無人駕駛車技術尚未發展到能夠完全獨立運作的階段。

