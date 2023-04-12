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國際
2023-04-12 13:45:12

三藩市女露宿者脫褲隨街生仔 點解搞成咁？(有片)

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左至右：女子在路邊生B，幸有好心人悉心照顧，她最後奮力坐起抱B。(互聯網)

左至右：女子在路邊生B，幸有好心人悉心照顧，她最後奮力坐起抱B。(互聯網)

隨街生仔？！美國三藩市一名懷孕的女露宿者在街上臨盆，幸有好心人上前幫助，母子平安。影片隨後在社交網瘋傳，引發熱議。

英國《每日郵報》報道，從影片可見，女露宿者把褲子脫了一半躺在路邊，看來像剛生產完。有路人協助，用毛巾包著剛出世的嬰兒，放在母親身旁。最後，女露宿者奮力坐起來，抱起嬰兒。

女子掙扎坐起身，想照顧剛出生的寶寶。(互聯網)

女子掙扎坐起身，想照顧剛出生的寶寶。(互聯網)

女子當街生B  據報有內情

三藩市消防部門證實此事，表示事發於本月6日，地點是三藩市山田德隆區(Tenderloin)吉爾里街(Geary Street)，女子在街上生產，幸有路人幫忙，將母子送往醫院，現在兩人身體狀況穩定。

影片於本月9日上傳社交網，累計逾234萬次點擊觀看。傳媒報道，拍片者指，女子整個下午吸食毒品後，就在街上臨盆，為此呼籲民眾遠離毒品。

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