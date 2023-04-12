三藩市女露宿者脫褲隨街生仔 點解搞成咁？(有片)

隨街生仔？！美國三藩市一名懷孕的女露宿者在街上臨盆，幸有好心人上前幫助，母子平安。影片隨後在社交網瘋傳，引發熱議。 英國《每日郵報》報道，從影片可見，女露宿者把褲子脫了一半躺在路邊，看來像剛生產完。有路人協助，用毛巾包著剛出世的嬰兒，放在母親身旁。最後，女露宿者奮力坐起來，抱起嬰兒。

女子當街生B 據報有內情 三藩市消防部門證實此事，表示事發於本月6日，地點是三藩市山田德隆區(Tenderloin)吉爾里街(Geary Street)，女子在街上生產，幸有路人幫忙，將母子送往醫院，現在兩人身體狀況穩定。 影片於本月9日上傳社交網，累計逾234萬次點擊觀看。傳媒報道，拍片者指，女子整個下午吸食毒品後，就在街上臨盆，為此呼籲民眾遠離毒品。