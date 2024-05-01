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國際
2024-05-01 18:16:13

三藩市漁人碼頭逾千海獅聚集創15年新高 遊客紛至觀看海獅盛宴(有片)

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逾千海獅聚集三藩市漁人碼頭，仿如一場海獅盛宴。(互聯網)

逾千海獅聚集三藩市漁人碼頭，仿如一場海獅盛宴。(互聯網)

慵懶成群的海獅是三藩市漁人碼頭的知名景點，據碼頭管理員統計，上周聚集在碼頭浮木上的海獅超過1,000隻，是15年來最多，不少遊客前來一睹盛況。

每年7月底至翌年5月，數百隻海獅聚集在三藩市漁人碼頭的39號碼頭曬太陽，吸引許多遊客前來圍觀。39號碼頭指出，近日碼頭浮木出現超過1,000隻海獅，是繼2009年創下1,701隻紀錄後，數量最多的一次。

為何近日特別多海獅聚集？

39號碼頭管理員坎多爾(Sheila Candor)解釋，海獅大量湧入39號碼頭與食物豐盛有關。鯷魚成群成群從金門大橋外法拉隆群島(Farallon Islands)游入，穩定的食物供應令海獅群更活躍。

逾千海獅聚集三藩市漁人碼頭，場面墟冚。(互聯網) 逾千海獅聚集三藩市漁人碼頭，場面墟冚。(互聯網) 逾千海獅聚集三藩市漁人碼頭，場面墟冚。(互聯網) 逾千海獅聚集三藩市漁人碼頭，場面墟冚。(互聯網) 遊客湧至觀看海獅盛宴。(互聯網) 遊客觀看海獅盛宴兼打卡。(互聯網) 遊客湧至觀看海獅盛宴。(互聯網) 海獅暢泳。(互聯網) 海獅懶懶的。(互聯網) 海獅懶懶的。(互聯網)

海獅與漁人碼頭的淵源

海獅與漁人碼頭的淵源可追溯自1989年，當年三藩市遭洛馬普利塔(Loma Prieta)強震侵襲，不久後，海獅便將位於39號碼頭的K船塢據為己有。當地有傳說指，一隻海獅先看中K船塢的安全位置和遼闊景觀，隨後許多海獅相繼前來，短短幾個月就超過300隻，與居民和遊客和睦共處。

專家分析海獅選擇漁人碼頭原因

30多年後，海洋哺乳動物中心生物學家提出見解，指海獅之所以留在三藩市，不僅是因為食物，更因為海獅的天敵虎鯨和白鯊不會進入海灣覓食。此外比起海灘，三藩市39號碼頭更能防禦風暴和漲潮，因而受海獅青睞。

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海獅如今與三藩市關係密切，坎多爾表示，海獅的數量接下來幾天會否再增加，達到過去的高峰還有待觀察。這幾天過千隻海獅聚在一起會互相碰頭鼓舞，「牠們又胖又快樂」，就像一場海獅盛宴。

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