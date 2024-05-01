三藩市漁人碼頭逾千海獅聚集創15年新高 遊客紛至觀看海獅盛宴(有片)

慵懶成群的海獅是三藩市漁人碼頭的知名景點，據碼頭管理員統計，上周聚集在碼頭浮木上的海獅超過1,000隻，是15年來最多，不少遊客前來一睹盛況。

每年7月底至翌年5月，數百隻海獅聚集在三藩市漁人碼頭的39號碼頭曬太陽，吸引許多遊客前來圍觀。39號碼頭指出，近日碼頭浮木出現超過1,000隻海獅，是繼2009年創下1,701隻紀錄後，數量最多的一次。

為何近日特別多海獅聚集？

39號碼頭管理員坎多爾(Sheila Candor)解釋，海獅大量湧入39號碼頭與食物豐盛有關。鯷魚成群成群從金門大橋外法拉隆群島(Farallon Islands)游入，穩定的食物供應令海獅群更活躍。