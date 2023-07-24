三藩市炮彈飛車！私家車衝破圍欄 飛墮一層樓高小山丘 車內5人逃離現場(有片)

美國三藩市街頭出現如荷李活電影般的炮彈飛車場面。一輛私家車上周六晚7時20分，高速衝破山丘圍欄，剷毀樹木直墜距離約一層樓高的地面，車底朝天，嚇親途人。目擊者稱，車內5人離開車廂後逃離，有人流著血。居民表示，他們是搶車賊，事件反映三藩市搶劫罪案猖獗。

三藩市炮彈飛車｜粗樹撞斷 地面石屎破裂

附近住宅的閉路電視拍到整個驚心動魄過程，車子直剷落種有樹的斜坡，飛越一條行人樓梯墮地。事發後現場可見欄杆鐵枝撞斷，地面石屎碎裂，粗樹被撞斷，足見車子當時衝力強勁。片段可見途人上前察看，並打開車門救出3人，其中兩人迅速登上樓梯向山丘上方逃離，另一名染紅色頭髮女子則助困在車廂內另兩人脫困，最後3人也離開現場。