三藩市炮彈飛車！私家車衝破圍欄 飛墮一層樓高小山丘 車內5人逃離現場(有片)

美國三藩市街頭出現如荷李活電影般的炮彈飛車場面。一輛私家車上周六晚7時20分，高速衝破山丘圍欄，剷毀樹木直墜距離約一層樓高的地面，車底朝天，嚇親途人。目擊者稱，車內5人離開車廂後逃離，有人流著血。居民表示，他們是搶車賊，事件反映三藩市搶劫罪案猖獗。
三藩市炮彈飛車｜粗樹撞斷 地面石屎破裂
附近住宅的閉路電視拍到整個驚心動魄過程，車子直剷落種有樹的斜坡，飛越一條行人樓梯墮地。事發後現場可見欄杆鐵枝撞斷，地面石屎碎裂，粗樹被撞斷，足見車子當時衝力強勁。片段可見途人上前察看，並打開車門救出3人，其中兩人迅速登上樓梯向山丘上方逃離，另一名染紅色頭髮女子則助困在車廂內另兩人脫困，最後3人也離開現場。
三藩市罪案｜居民：賊人搶車後剷落斜坡
一名父親說，正哄兩歲孩子睡覺，突然聽到巨響，他與其他鄰居奔出屋趕往現場。其中一人助車上的人離開。他說，好可怕，居民平時都使用斜坡那條樓梯上落。閉路電視也拍到事發前數分鐘，3名女子剛從樓梯步下來。有目擊者聽到那名紅髮女子向車上的人大叫「我們只有3分鐘，警察會到來，快些！」車內5人有部分人戴著面罩，多個酒樽滾出車廂。一名居民說，趕抵現場時聽到一名男子稱剛被搶去車子，賊人將他踢出車外，雙方曾糾纏，但他被擊中頭部，最終不敵。該居民又說，警方稱在現場找到一把手槍。民眾都認為，這正好反映三藩市匪徒已無法無天，威脅市民生活，希望當地政治人物應正視這個問題。