三藩市習拜會？王毅：不能靠「自動駕駛」 暗示非一定順利

中國外交部長王毅上周四至周六到訪華盛頓，上周五與美國總統拜登會面約1小時，亦與國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文會談。他上周六與美國戰略界人士舉行座談會，提到中美雙方都努力落實國家主席習近平與拜登下月於三藩市會晤，惟他態度審慎，稱「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，暗示中美元首峰會並非一定順利舉行。他指雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅表示，今次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行深入、建設、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極訊號。儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。