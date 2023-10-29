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國際
2023-10-29 20:58:28

三藩市習拜會？王毅：不能靠「自動駕駛」 暗示非一定順利

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王毅

中美關係｜王毅訪問美國3天，上周五與拜登會晤。(新華社)

中國外交部長王毅上周四至周六到訪華盛頓，上周五與美國總統拜登會面約1小時，亦與國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文會談。他上周六與美國戰略界人士舉行座談會，提到中美雙方都努力落實國家主席習近平與拜登下月於三藩市會晤，惟他態度審慎，稱「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，暗示中美元首峰會並非一定順利舉行。他指雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅表示，今次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行深入、建設、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極訊號。儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。

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習拜會｜美官員：日期地點還未落實

美聯社引述美國官員稱，王毅上周五與布林肯和沙利文會談為習拜會的原則達成共識，但雙方並未定下會面的確實日期和地點。白宮稱，拜登強調中美需負責任地處理雙方的競爭，並保持溝通渠道，以及共同合作解決全球挑戰。美國國家安全委員會發言人稱，拜登認為與王毅的會面是積極的發展，亦是保持雙方對話的好機會。新華社稱，王毅表示今次訪美目的是與美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上面向三藩市，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

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習拜會｜熱氣球事件令中美關係由熱變冷

中美關係於2018年開始轉壞，時任美國總統特朗普對總值500億美元(約3,900億港元)中國貨品大幅徵收關稅。拜登上台後試圖改善中美關係，去年11月在印尼峇里二十國集團(G20)峰會與習近平會面，當時談論了台灣問題、中美競爭和溝通等議題，並取得共識，中美關係回溫。不過，今年初突然發生美國在境內擊落中國熱氣球事件，美方聲稱那是「間諜氣球」，導致中美關係急轉直下。最近數月中美高層接觸變頻繁，美方較主動，布林肯和財長耶倫等高官先後訪華。美方期望習近平會出席下月11日至17日於三藩市舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會，並與拜登舉行中美首腦會談。

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