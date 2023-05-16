三藩市跨性別非裔青年涉偷糖果遭保安射殺 檢方堅持不起訴惹議(有片)

美國三藩市跨性別非裔青年布朗(Banko Brown)4月底涉嫌在連鎖零售店偷竊糖果，與保安員發生爭執後，遭對方開槍擊斃。檢方經調查後周一公布閉路電視片段，並重申保安員出於「自衛」，因而不予起訴。事件引發爭議。 三藩市知名連鎖藥妝店沃爾格林(Walgreens)4月27日發生開槍案，24歲的布朗從店內拿走一袋物品準備離開時，撞上門口的保安員安東尼(Michael Earl-Wayne Anthony)，兩人發生爭執，安東尼向布朗開槍，擊中他的胸部，布朗送院搶救後不治。 檢方以自衛為由不提起訴 檢方向安東尼問話後，本月1日把他釋放。三藩市地區檢察官詹金斯(Brooke Jenkins)指，證據顯示，安東尼認為他當時身處致命險境，採取自我防衛，檢方無理由對他提出起訴。事件引發社區民眾憤怒，並掀起輿論爭議，有民眾上街表達不滿。

保安員稱遭受人身威脅 一周後，詹金斯改口說，已請三藩市警方蒐集更多證據，不排除起訴安東尼，一旦有決定，會對外公布調查結果。 檢方周一公布事發時的閉路電視片段和調查報告，仍表明不起訴。詹金斯於聲明中指，檢方沒有足夠證據證明安東尼的行為達到謀殺或過失殺人的程度。相反地，證據顯示，安東尼是發自內心地感到害怕，才會採取自衛行動。 安東尼向檢方表示，雙方爭執時，布朗威脅要拿刀刺他。

檢方公布閉路電視畫面 根據檢方公布的閉路電視畫面，布朗拿著一個袋子往門口走，遭站在門口的安東尼攔下，兩人隨後發生打鬥。安東尼將布朗壓制在地，並對他揮拳，成功制服布朗後讓他離去。 布朗拿起袋子往門口走時轉過身，像是對安東尼說話，隨後張開雙臂、身體些微向前移動，後來安東尼對他開槍，布朗倒在店門外的行人路上。檢方同時公布路人急救布朗的畫面。 連鎖超市因偷竊須關閉分店 布朗之死在三藩市引起極大爭議，因事發前不久，市中心的知名連鎖超市Whole Foods Market才以頻繁被偷竊為由，關閉分店。保安員在面對偷竊時到底該採取何種措施來應對，掀起爭論。 此外，布朗的身份亦受到關注。《三藩市紀事報》報道，布朗是非裔跨性別男性，是社會福利團體「青年婦女自由計劃」(Young Women’s Freedom Project)的實習生，協助青年應付司法相關問題，他也是露宿者。