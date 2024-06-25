上一輪驗出人糞寄生蟲 北韓再放垃圾氣球飄至首爾

北韓早前把約1,600個裝有冀便及垃圾的「冀便氣球」飄送至南韓，聲言報復脫北者向北韓發送反朝傳單，事件備受國際關注。南韓檢驗氣球內容物後，昨公布指當中有來自人糞的寄生蟲。南韓軍方稱，北韓昨再度向韓發放垃圾氣球。截至本港時間昨晚11時，氣球已進入首爾上空。 南韓軍方昨稱，北韓周一再次向南韓發放垃圾氣球，是自上月底以來第5次發放。聯合參謀本部表示，北韓今回發射量暫不明，而氣球似乎從圍繞首爾的京畿道北部地區，往東南方向飛行，呼籲公眾不要觸摸掉落的氣球，並向軍方或警方報告。首爾市在周一晚上10點左右發布安全訊息稱：「已確認北韓垃圾氣球飛入首爾上空，請市民注意墜落物，發現時請勿接觸，請報告給軍事單位或警察」。

北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正曾警告，若南韓繼續向北韓散發反朝傳單，將「如數奉還」，今次新發射的垃圾氣球，相信是回應日前由南韓脫北者發放的宣傳氣球。

氣球驗出南韓衣物布碎 南韓統一部表示，在已檢驗的約70個氣球中，發現內有泥土，而土裡有多種寄生蟲，包括蛔蟲、鞭蟲及線蟲等，相信是來自冀便。泥土裡亦驗出人類DNA，反映北韓可能用人糞施肥。路透社稱，長期面臨糧食短缺的北韓，過去曾倚靠南韓提供的大量化肥來耕作，但有關援助因平壤加速發展軍備，而於07年停止。因泥土分量不多，相信不會在南韓造成土地污染及傳染病等隱患。

氣球內亦有一些來自南韓的衣物碎片。韓方估計，這些南韓衣物包括領帶和牛仔外套等，是南韓企業出於人道原因從2000年起向朝提供的援助物品之一，估計北韓當局將之故意剪爛剪碎，再送回南韓宣洩恨意。衣物中也有不少是印有外國卡通人物如Hello Kitty、小熊維尼及米奇老鼠等舊衫，亦有明顯經過修補的童裝、襪子及手套等。 無家居垃圾 免洩國情 韓方又發現，氣球中的垃圾多數是乙烯基塑膠及廢紙，而非普通的家庭垃圾，估計是北韓不想南韓從中推敲當地老百姓的生活細節。