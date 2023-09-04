上千尼日爾民眾走上街頭示威　要求法國撤軍勿干涉他國內政

數千尼日爾民眾，聚集在首都尼阿美（Niamey），要求法國將大使和軍隊撤離，不要「公然干涉」他國內政。尼日爾軍方在7月26日發動政變、罷黜總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）後，引發多國不滿，前殖民國法國，更是直接聲援貝佐姆，讓尼日國內反法情緒高漲。尼日爾軍方批評，法國總統馬克宏試圖分裂民眾，並對尼日爾建立新的殖民關係，因此要求法國撤出所有大使和軍隊。示威者手舉寫有「法國軍隊，離開我們的國家」的牌子，聚集在法國士兵所在的軍事基地附近。有抗議民眾直言，希望法國將軍事基地撤出，他憤怒表示「在法國軍隊在的13多年來、恐怖主義一直存在，但是他們跟本不關心當地維安人員表示，抗議活動原定於下午3點左右開始，但當天上午10點，就已經聚集了數千名示威者，令警察和安全部隊措手不及。

示威者衝破警方防線試圖強行闖入法國士兵基地

示威者前幾天發動的示威，都「相對平靜且具組織性」，不過隨時間過去，他們的耐心也逐漸流失，2日走上街頭時，示威者衝破了安全部隊、警察和軍隊設置的防線，並試圖強行闖入法國士兵基地。為此，法國軍方加強了對基地周圍地區的加固，該基地駐有約1,500名法國士兵，他們警告示威者，切勿強行闖入。法國總統馬克龍1日表示，自貝佐姆下台以來，天天與他通話，「我們支持他，我們不承認那些發動政變的人。我們將做出的決定，無論是什麼，都將基於與貝佐姆的交流而定。」

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