上月歡度17歲生日 迷因Doge本尊柴犬驚傳病重 主人籲網民集氣

網上一張柴犬雙腳交叉，一臉得意的meme迷因十分流行，本尊是日本柴犬Kabosu。Kabosu在11月度過17歲生日，但近日卻傳出病重，全球粉絲紛紛留言打氣。

名為「Doge」的柴犬網絡迷因流傳多年，加密貨幣「狗狗幣」亦因而得名。圖中的本尊是一隻名為Kabosu的雌性柴犬，主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社交媒體分享Kabosu的日常。

佐藤於2010年發文「今天晚餐吃甚麼？」分享了Kabosu的多張生活照，其中一張Kabosu的表情十分人性化，隨後在網上爆紅。