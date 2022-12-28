上月歡度17歲生日 迷因Doge本尊柴犬驚傳病重 主人籲網民集氣

網上一張柴犬雙腳交叉，一臉得意的meme迷因十分流行，本尊是日本柴犬Kabosu。Kabosu在11月度過17歲生日，但近日卻傳出病重，全球粉絲紛紛留言打氣。
名為「Doge」的柴犬網絡迷因流傳多年，加密貨幣「狗狗幣」亦因而得名。圖中的本尊是一隻名為Kabosu的雌性柴犬，主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社交媒體分享Kabosu的日常。
佐藤於2010年發文「今天晚餐吃甚麼？」分享了Kabosu的多張生活照，其中一張Kabosu的表情十分人性化，隨後在網上爆紅。
主人：腦中一片空白
佐藤於11月發布為Kabosu舉辦17歲生日派對的影片，當時牠看來十分健康。但佐藤於本月26日卻發文表示，Kabosu正處於非常危險狀態，但相信牠會平安無事，會從全世界獲得力量。
佐藤之後更新狀態說，去了醫院驗血，醫生傍晚來電告知Kabosu情況非常危險，她沒預料到情況竟然這麼壞，腦中一片空白。但Kabosu至今已多次展示了奇蹟，相信這不會是最後一次，她相信Kabosu一定會好起來。
全球各地網民紛紛留言集氣，祈願在Kabosu身上出現奇蹟、早日康復。
かぼちゃんは今— かぼすママ (@kabosumama) December 26, 2022
とても危険な状態なんだそうです。
でもきっと大丈夫。
絶対に大丈夫。
世界中からパワーをもらっていますから！
みなさん、ありがとうございます。#かぼすちゃんとおさんぽ #doge #柴犬 # #cat #猫 #ペット #ライブドアインスタブロガー https://t.co/UmGtdjR8jN