熱門搜尋:
C觀點 聖誕節2022 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2022-12-28 13:34:46

上月歡度17歲生日 迷因Doge本尊柴犬驚傳病重 主人籲網民集氣

分享：
Kabosu近日病重，網民紛紛為牠集氣。(互聯網)

Kabosu近日病重，網民紛紛為牠集氣。(互聯網)

網上一張柴犬雙腳交叉，一臉得意的meme迷因十分流行，本尊是日本柴犬KabosuKabosu11月度過17歲生日，但近日卻傳出病重，全球粉絲紛紛留言打氣。

名為「Doge」的柴犬網絡迷因流傳多年，加密貨幣「狗狗幣」亦因而得名。圖中的本尊是一隻名為Kabosu的雌性柴犬，主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社交媒體分享Kabosu的日常。

佐藤於2010年發文「今天晚餐吃甚麼？」分享了Kabosu的多張生活照，其中一張Kabosu的表情十分人性化，隨後在網上爆紅。

主人佐藤敦子在社交網表示Kabosu近日情況嚴重。(互聯網)

主人佐藤敦子在社交網表示Kabosu近日情況嚴重。(互聯網)

主人：腦中一片空白

佐藤於11月發布為Kabosu舉辦17歲生日派對的影片，當時牠看來十分健康。但佐藤於本月26日卻發文表示，Kabosu正處於非常危險狀態，但相信牠會平安無事，會從全世界獲得力量。

佐藤之後更新狀態說，去了醫院驗血，醫生傍晚來電告知Kabosu情況非常危險，她沒預料到情況竟然這麼壞，腦中一片空白。但Kabosu至今已多次展示了奇蹟，相信這不會是最後一次，她相信Kabosu一定會好起來。

全球各地網民紛紛留言集氣，祈願在Kabosu身上出現奇蹟、早日康復。

佐藤敦子上月為Kabosu慶祝17歲生日。(互聯網) Doge迷因。(互聯網)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受