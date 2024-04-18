上月訪日港人次逾23萬　首季消費比疫情前多8成半

日本國土交通省觀光廳以及政府觀光局（JNTO），在周三（17日）發布了首季訪日旅客的消費調查，以及3月的訪日旅客數字。當中首季的旅客開支達17,505億日圓（約888.1億港元），比疫情前同期多52%，而3月份旅客亦首次單月突破300萬人次。當中香港旅客達23.1萬人，比疫情前的3月多35%，而開支方面，香港人首季的訪日開支達到1,543億日圓（約78.2億港元），較疫情前多86.3%。

根據JNTO的數字，3月份訪日旅客的估算，達到308.16萬人次，當中香港佔23.1萬人次，是僅次於南韓、中國、台灣及美國，第5高的旅客來源地。而且與2019年疫情前相比，香港訪日旅客更增長了35%。而以首3個月的估算數字，訪日港客亦達到62.36萬人次，比2019年上升23.5%。