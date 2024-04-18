上月訪日港人次逾23萬　首季消費比疫情前多8成半

日本國土交通省觀光廳以及政府觀光局（JNTO），在周三（17日）發布了首季訪日旅客的消費調查，以及3月的訪日旅客數字。當中首季的旅客開支達17,505億日圓（約888.1億港元），比疫情前同期多52%，而3月份旅客亦首次單月突破300萬人次。當中香港旅客達23.1萬人，比疫情前的3月多35%，而開支方面，香港人首季的訪日開支達到1,543億日圓（約78.2億港元），較疫情前多86.3%。
根據JNTO的數字，3月份訪日旅客的估算，達到308.16萬人次，當中香港佔23.1萬人次，是僅次於南韓、中國、台灣及美國，第5高的旅客來源地。而且與2019年疫情前相比，香港訪日旅客更增長了35%。而以首3個月的估算數字，訪日港客亦達到62.36萬人次，比2019年上升23.5%。
港人首季人均消費最高
至於觀光廳提供的消費調查，首季訪日旅客的消費額就達到17,505億日圓，比2019年首3個月增加52%，當中中國旅客消費額最高，達3,526億日圓，佔當中20.1%。而香港旅客則排第5，達1,543億日圓，佔8.8%。而調查指，香港人首季平均在日本旅遊的開支就達25萬日圓，大約每人花費1.26萬港元，與2019年比較增加51.9%。
當中花費最多的項目是購物，總數達544億日圓，其次是住宿，之後到飲食。而以每人每日在日本開支計算，包括商務等在內的香港旅客，每人每日在日本消費達36,439日圓，是所有訪日旅客中最多，而單計觀光旅客，訪日的香港人每人每日消費亦有39,085日圓，僅次於中國旅客的39,624日圓。