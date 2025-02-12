上海酒店成外國網民熱話　令人緊張看片已不敢入住(有片)

上海金茂君悅大酒店開業多年，近日成為外國網民熱話，有人稱酒店原是令人放鬆的地方，但上海金茂君悅大酒卻恰恰相反令人緊張。有人甚至說看片已不敢入住，有畏高症的人一定會發作。

上海酒店｜「在那裡拍照擔心手機會掉下」

上海金茂君悅大酒店位於88層金茂大廈的53至87層，佔地33層，是世界最高酒店之一。外國網民所指恐懼地方是從56樓開始伸延、高115米/377呎的管狀拱形天井，各樓層走廊有點像香港的井字型公屋。一名英國遊客在旅遊網Tripadvisor留言稱，「該酒店著名的33層管狀拱形天井，伸延至可怕的377呎高，即使只有輕微畏高症的人也受不了。」他入住的房間於56樓，有部分河景，高度有點嚇人。另有人稱，步出電梯有震撼的感覺，劃時代設計，但在那裡拍照擔心手機會掉下。