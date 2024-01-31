下體吹奏Do Re Mi　澳女擘腿倒掛真人騷震驚全場

一名來自澳洲的女子Beatrice McKeefe本身兼任外科助理，近日前往德國參加綜藝節目時，為了先聲奪人，竟然使出必殺技，不僅倒立、雙腿懸掛在兩張椅子之間，甚至張開雙腿露出下體，將直笛插入下陰並使私處吹奏出Do Re Mi等音調，震驚現場評審與一眾觀眾。

綜合報道，Beatrice McKeefe特意到德國參加德國電視頻道MEIN RTL的真人騷試播。網上影片顯示，Beatrice身穿白色恤衫，下身則穿上美艷紅色高跟鞋和黑絲襪，她將紫色的直笛插進自己的下體，接著雙腿張開跨在兩張木椅之間倒調，用下體將氣體輸入直笛內，吹奏出聲音。為了能奏出不同的音調，她還用手指按住直笛上的孔洞，隨之傳出「Do Re Mi Fa Sol...」。