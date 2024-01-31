熱門搜尋:
盛勁為 美斯訪香港 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-31 14:54:00

下體吹奏Do Re Mi　澳女擘腿倒掛真人騷震驚全場

分享：
下體吹奏Do Re Mi，澳女擘腿倒掛真人騷震驚全場。(x)

下體吹奏Do Re Mi，澳女擘腿倒掛真人騷震驚全場。(x)

一名來自澳洲的女子Beatrice McKeefe本身兼任外科助理，近日前往德國參加綜藝節目時，為了先聲奪人，竟然使出必殺技，不僅倒立、雙腿懸掛在兩張椅子之間，甚至張開雙腿露出下體，將直笛插入下陰並使私處吹奏出Do Re Mi等音調，震驚現場評審與一眾觀眾。

綜合報道，Beatrice McKeefe特意到德國參加德國電視頻道MEIN RTL的真人騷試播。網上影片顯示，Beatrice身穿白色恤衫，下身則穿上美艷紅色高跟鞋和黑絲襪，她將紫色的直笛插進自己的下體，接著雙腿張開跨在兩張木椅之間倒調，用下體將氣體輸入直笛內，吹奏出聲音。為了能奏出不同的音調，她還用手指按住直笛上的孔洞，隨之傳出「Do Re Mi Fa Sol...」。

Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已。(X) Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已。(X) Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已。(X) Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已。(X) Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已。(X) Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已。(X)

有投訴指表演不適合主流娛樂節目

Beatrice奇特的吹奏方式，不僅令評審、主持人感到震驚，現場觀眾也驚嘆不已，同時傳出笑聲連連。不過，也有害羞的觀眾不斷掩面或眼睛，試圖將注意力移離表演如此絕技，亦接獲不少投訴，認為這樣的表演並不適合主流娛樂節目，因為當Beatrice在節目上表演起用下體吹直笛時，包括幼童、未成年人等所有年齡層的觀眾皆能觀看。報道提及，Beatrice平常兼任外科助理，對於體操、馬戲團藝術表演深感興趣，去年9月亦曾於克羅埃西亞一個節目上，表演用下體吹奏直笛。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受