不可思議｜七旬婦被火車撞死 兒子哭喪卻生勾勾回家 真相令人O咀

老婦被火車撞死，卻在喪禮上突然回到家中，把家人嚇壞。(資料圖片)

印度發生一宗離奇事件……泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一名72歲老婦被火車撞死，兒子領回遺體並落葬後，老婦竟然「生勾勾」返家，家人也嚇了一跳……

《印度快報》報道，住在Chengalpet地區的72歲婦人錢德拉(S Chandra)平日會到家裡附近的寺廟參拜，有時會在廟裡住幾天避靜。她在本月18日跟家人說要去寺廟一趟，隨後卻失聯，家人在鎮上苦尋多時，仍找不到她，於是在20日(上周二)報警，不料當天傍晚，鐵路警察就在路軌附近發現一具女性屍體，懷疑被火車撞死。

兒子與親友到場認屍

死者面部被撞到嚴重毀爛，已無法辨認，警方通知錢德拉家人前去認屍，她46歲兒子瓦迪維魯(Vadivelu)到場，發現死者和母親穿著同款印度傳統服裝，身形也跟母親差不多，因此他與家人都認為死者就是錢德拉。

警方掘出遺體再確認身份

警方隨後辦妥手續，將遺體交給家屬，家屬翌日(周三)就把遺體落葬，可是22日(周四)早上，家人正在為錢德拉舉行喪禮的餘下儀式時，錢德拉竟走回家中，令所有人都嚇了一驚、不敢相信。家屬立即通知警方，警方就把先前埋葬的遺體掘出來，送到醫院解剖，再確認死者身份。

當地一名警官受訪指，死者與錢德拉有多處共同點，不僅年紀相若，穿著同款印度傳統紗麗服(Saree)，連身形也十分相似。除了錢德拉的兒子誤認外，其他親戚都以為死者就是錢德拉。

事情真相讓鎮上居民大吃一驚，得知錢德拉仍活著後，趕快把滿街張貼的訃聞一一撤下。