不可思議｜打蛋驚見蛋中蛋　日本僧侶感恩：會用心品嚐

日本一名僧侶日前打蛋，除了看到蛋白和蛋黃，還有一隻較細小的蛋，亦即是所謂的蛋中蛋，將較細的蛋打開，可見兩顆蛋黃，一深一淺，網民認為這個奇景或許代表好運來臨，會用心品嘗這隻蛋中蛋。
日本《grape》報道，這名Twitter帳號為「@curry_boz 」的網民，居住在長崎縣大村市，是淨土宗白龍山長安寺的僧侶，日前打蛋時，看到碗裡除了蛋白和蛋黃，還有一隻較細的蛋，網上相片可見那隻蛋殼顏色較深，讓僧侶感到驚訝，打開那蛋中蛋後，可見一大一小、一深一淺黃色的蛋黃在碗裡面。
日本卵業協會：蛋中蛋一般會被淘汰
那僧侶認為「太幸運了」，為雞蛋拍下相片分享到網絡，其後再發帖，認為蛋中蛋的奇景或許代表好運來臨，會用心品嘗這隻蛋中蛋。不少網民也感到有趣「第一次看到耶」、「似乎機率是20萬分之1」、「中大獎了」，亦有網民貼出日本卵業協會的相關解釋「這有可能是母雞在短時間內，甚至是同時連續排卵，而造成『蛋中蛋』情況，一般這種雞蛋會被檢驗淘汰，但也有可能照常出貨。」
え、え、え、卵割ったら卵出てきました。え？ pic.twitter.com/zTCs5VdcPP— カレー坊主 (@curry_boz) January 6, 2023