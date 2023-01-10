不可思議｜打蛋驚見蛋中蛋　日本僧侶感恩：會用心品嚐

日本一名僧侶日前打蛋，除了看到蛋白和蛋黃，還有一隻較細小的蛋，亦即是所謂的蛋中蛋，將較細的蛋打開，可見兩顆蛋黃，一深一淺，網民認為這個奇景或許代表好運來臨，會用心品嘗這隻蛋中蛋。

日本《grape》報道，這名Twitter帳號為「@curry_boz 」的網民，居住在長崎縣大村市，是淨土宗白龍山長安寺的僧侶，日前打蛋時，看到碗裡除了蛋白和蛋黃，還有一隻較細的蛋，網上相片可見那隻蛋殼顏色較深，讓僧侶感到驚訝，打開那蛋中蛋後，可見一大一小、一深一淺黃色的蛋黃在碗裡面。