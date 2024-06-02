不忍90歲老兵超市打工辛苦推購物車 女主播24小時籌過百萬助退休

美國前女主播Karen Swensen於上周一陣亡將士紀念日，在路易斯安那州一間大型超級市場，看見一名老伯在華氏90度(約攝氏32度)高溫、太陽底下推著於停車場收集到的超市購物車，覺得他這樣大年紀還要在酷熱天氣下工作太可憐，遂上前攀談。老伯名叫Dillon McCormick，是一名退伍空軍老兵；他說今年11月便滿90歲，每月領取1,100美元(約8,580港元)社會福利金，但每月生活開支需要2,500美元(約1.95萬港元)，所以須在超市打工推購物車賺取生活費。報道並無提及為何他每月開支達2,500美元。

Swensen將兩人交談短片放上網為他設立眾籌帳號，短短24小時便籌得超過22萬美元(約171萬港元)，最終籌得超過24萬美元(約187萬港元)。Swensen表示這筆款項足夠McCormick退休了，但他是否繼續工作由他自己決定，又或者他可以叫Uber的士或買車代步。報道指，McCormick每天步行逾1公里路返工。

好人好事｜母親活到104歲

Swensen在眾籌帖文稱，McCormick來來回回推著收集得來的購物車返回超市，有時甚至一次推超過20部購物車。也有熟客看見他那麼辛苦，會幫忙他收集購物車，包括一名73歲的顧客。帖文又指McCormick的母親活到104歲，而祖母是愛爾蘭移民，於1800年代末到美國做幫傭。他稱不介意做辛苦的工作，但感到疲累、肚餓和失意。報道指，McCormick沒有電郵等，當Swensen向他稱眾籌獲得逾22萬美元善款時，他害怕這是騙案，騙取其銀行帳戶資料；Swensen遂帶同當地一名警長同往McCormick工作的超市，證明這是「真籌款」，並會將善款存入其帳戶。McCormick感謝大眾的捐款，「在我這個年紀，這可說是奇蹟」。