不忿被指靠父幹？馬斯克爆父親破產靠他接濟　強調自己白手興家

Tesla及Twitter行政總裁馬斯克(Elon Musk)成名後多次被傳成功靠父幹，更被指其跨領域的商業帝國是因其富二代身分而奠下的基礎，馬斯克終於親自否認兼爆童年經歷父親破產，接濟父親長達25年，更強調有今日成就全靠自己白手興家。

馬斯克並非首次被傳靠富有家境獲得今日成就，但近日Twitter帳戶「DogeDesigner」發文，指南非出生的馬斯克來到美國時身無分文，畢業時背負逾10萬美元的債務，雖然他獲得獎學金，並求學期間打兩份工。隨後另一帳戶「Déborah」表示質疑相關資訊，並指「即使家庭富裕，生亦會遇到很多經濟困難」。詎料馬斯克親自以一篇長文回應，指「我在低收入過渡到中高收入的家境下長大，但童年並不快樂。從未從任何人那裡繼承任何遺產，也沒有人給我一個財務大禮包。馬斯克提到其父親過去曾經營一間公司約25至30年，之後遇上財困，破產長達25年，要靠他和弟弟接濟。