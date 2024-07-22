不想民主黨換人？ 特朗普轟逼拜登退選不民主

美國前總統特朗普上周正式獲共和黨提名參選11月總統大選，遇刺受傷的他上周六恢復拉票活動，於密歇根州舉行競選集會活動，現場部署的警力明顯加強。他發言時攻擊民主黨和角逐連任的總統拜登，諷刺拜登是「軟腳蟹」，嘲笑前眾議院議長佩洛西等民主黨高層試圖勸退拜登，「他們有數個問題，第一不知誰是(民主黨)候選人。他們投票給他(拜登)，現在想取回」。特朗普稱，他為民主擋彈，民主黨則試圖說服拜登退選，這有違民主精神。遇刺後形勢大好，在外界預料將取得壓倒性勝利下，特朗普可能是最支持拜登繼續參選的人。
特朗普首度與競選拍檔、角逐副總統的萬斯一同出席競選集會。他稱，拜登贏得民主黨初選，但現想踢走他，諷稱「正如你見到的，民主黨不是一個民主政黨，他們其實是民主敵人。」特朗普又說，民主黨將他塑造成威脅民主，「我想說我對民主做了甚麼，上星期我還替民主擋彈」。
諷稱佩洛西像狗狙擊拜登逼宮
路透社指，特朗普恢復其過往拉票伎倆——使用羞辱甚至人身攻擊的言語攻擊對手，重複連串錯誤陳述，包括移民、經濟和2020年選舉舞弊等議題。特朗普更稱「舊仇」佩洛西為狗，「她像狗攻擊他(拜登)，她瘋癲如床蝨」。特朗普競選團隊發言人回應狗言論時，向路透社答覆「哈哈哈……」(Hahahahahahaha)。拜登方面，最少36名國會議員公開要求他退選。支持副總統賀錦麗披甲參選的民主黨人則有最少13人，但佩洛西等民主黨人已表示，拜登若退選，應透過公開提名程序確定總統出選人。有民主黨人認為賀錦麗雖在部分州份有基本支持，惟在搖擺州份未必能取勝，甚至有當地民主黨人表示不支持她。
特朗普：習近平寫了「美麗慰問信」給我
特朗普在集會發言時提及國家主席習近平知道他遇刺受傷後，「寫了一封美麗慰問信(a beautiful note)給我」。特朗普在演說中談及其對華政策時提到習近平的慰問信，稱「我與習主席關係良好」。醫生上周六表示，子彈對特朗普耳朵造成的傷口約2厘米闊，毋須縫針，傷口愈合進展良好。有科技公司模擬當天槍擊，指若特朗普頭部維持0.5秒前演說時的角度，子彈會穿過右腦；而發射路徑僅距頭部0.635厘米，他實屬命大。