不想民主黨換人？ 特朗普轟逼拜登退選不民主

美國前總統特朗普上周正式獲共和黨提名參選11月總統大選，遇刺受傷的他上周六恢復拉票活動，於密歇根州舉行競選集會活動，現場部署的警力明顯加強。他發言時攻擊民主黨和角逐連任的總統拜登，諷刺拜登是「軟腳蟹」，嘲笑前眾議院議長佩洛西等民主黨高層試圖勸退拜登，「他們有數個問題，第一不知誰是(民主黨)候選人。他們投票給他(拜登)，現在想取回」。特朗普稱，他為民主擋彈，民主黨則試圖說服拜登退選，這有違民主精神。遇刺後形勢大好，在外界預料將取得壓倒性勝利下，特朗普可能是最支持拜登繼續參選的人。

特朗普首度與競選拍檔、角逐副總統的萬斯一同出席競選集會。他稱，拜登贏得民主黨初選，但現想踢走他，諷稱「正如你見到的，民主黨不是一個民主政黨，他們其實是民主敵人。」特朗普又說，民主黨將他塑造成威脅民主，「我想說我對民主做了甚麼，上星期我還替民主擋彈」。