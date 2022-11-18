不敵象BB伸鼻騷擾　記者爆笑中斷報道 (有片)

動物行逕令人意想不到，有時甚至會令人哭笑不得。肯亞1名記者日前到奈洛比的薛德里克野生動物信託基金會(Sheldrick Wildlife Trust)進行採訪，錄製報道期間，後面的1隻小象突然伸出長鼻「干擾」記者，記者試圖忍耐繼續報道，但最終不敵小象長鼻連番「攻勢」，大笑中止錄影。

綜合報道，薛德里克野生動物信託基金會在肯亞推出孤兒大象救援及野生動物復育計畫，《肯亞廣播公司一台》(KBC 1)記者Alvin Kaunda到當地進行採訪，正當他報道人類活動對動物生活環境的影響時，後面1隻象BB突然伸出象鼻騷擾Alvin Kaunda。

網民分享更多動物搞笑片

影片顯示，Alvin Kaunda開始時面對攝影機侃侃而談，途中1隻象鼻開始在他臉旁徘徊，又觸碰他的耳朵，Alvin Kaunda不希望報道受阻，試圖扮作視而不見，詎料象鼻開始觸碰他的頭頂，更誇張地直把象鼻從後向前觸碰Alvin Kaunda的鼻子甚至咀部，Alvin Kaunda最終忍受不住爆笑，無法讀稿，拍攝亦因此中斷。

影片在網上流傳，吸引大批網民觀看、點讚及轉推，更有網民分享更多因動物而起的搞笑短片。