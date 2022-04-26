不明兒童肝炎｜日本現首宗 或因疫情封城影響小孩免疫發展

在歐美發現多宗兒童患上不明原因的急性肝炎，造成最少一人死亡，多人需換肝。日本厚生勞動省今日稱，當地也發現首宗個案，患者在16歲以下，出現病徵昨晚入院。厚生勞動大臣後藤茂之表示，專家指目前日本個案未有增加趨勢，也未知患者統一病徵，會密切監視事態發展。有報道指，不明兒童肝炎湧現或與新冠肺炎疫情封城禁足有關，小孩接觸外界機會減少，也減少接觸「病菌」，從而影響他們的免疫系統發展。

全球169宗1死17人緊急換肝 世衛日前表示，去年10月起至今，全球12個國家錄得169宗兒童不明原因肝炎個案，包括一宗死亡個案，以及17人須緊急移植肝臟；大部分個案屬5歲或以下兒童。美國目前已增至11宗，阿拉巴馬州與北卡羅來納州分別有9宗和2宗，其他出現個案國家包括英國114宗、愛爾蘭少於5宗，西班牙和丹麥分別13宗和6宗，荷蘭和意大利同為4宗，以色列也有12宗。有專家認為通報個案或只屬冰山一角，而調查不明兒童肝炎的英國官員指，在成長階段兒童缺少接觸一般感染的機會，或導致較平常多的兒童患上這種新致命肝炎。不少專家早前警告疫情封城或令兒童對其他疾病的免疫力減低，也阻礙他們學習和影響長遠健康。