不明兒童肝炎｜日本現首宗 或因疫情封城影響小孩免疫發展

在歐美發現多宗兒童患上不明原因的急性肝炎，造成最少一人死亡，多人需換肝。日本厚生勞動省今日稱，當地也發現首宗個案，患者在16歲以下，出現病徵昨晚入院。厚生勞動大臣後藤茂之表示，專家指目前日本個案未有增加趨勢，也未知患者統一病徵，會密切監視事態發展。有報道指，不明兒童肝炎湧現或與新冠肺炎疫情封城禁足有關，小孩接觸外界機會減少，也減少接觸「病菌」，從而影響他們的免疫系統發展。
全球169宗1死17人緊急換肝
世衛日前表示，去年10月起至今，全球12個國家錄得169宗兒童不明原因肝炎個案，包括一宗死亡個案，以及17人須緊急移植肝臟；大部分個案屬5歲或以下兒童。美國目前已增至11宗，阿拉巴馬州與北卡羅來納州分別有9宗和2宗，其他出現個案國家包括英國114宗、愛爾蘭少於5宗，西班牙和丹麥分別13宗和6宗，荷蘭和意大利同為4宗，以色列也有12宗。有專家認為通報個案或只屬冰山一角，而調查不明兒童肝炎的英國官員指，在成長階段兒童缺少接觸一般感染的機會，或導致較平常多的兒童患上這種新致命肝炎。不少專家早前警告疫情封城或令兒童對其他疾病的免疫力減低，也阻礙他們學習和影響長遠健康。
部分患者現腹痛腹瀉嘔吐
急性肝炎大致分為A至E型五類，而目前發現的不明原因的兒童急性肝炎不屬於這五類。世衛呼籲各國若發現非此五類肝炎、患者年齡在16歲以下的急性肝炎病例，應向該組織通報。數據指169宗個案中有74宗與腺病毒(adenovirus)有關，該病毒可導致感冒、結膜炎等呼吸道疾病，若免疫系統未能「擊退」該病毒，可發展至肝炎；英國的不明兒童肝炎個案中，四分三與腺病毒有關。專家擔心有關腺病毒病株或變種成更嚴重病株。患者症狀除了黃疸或肝酵素指數異常，有部分患者出現腹痛、腹瀉和嘔吐等症狀。也可能出現尿液深色、皮膚發癢、肌肉痛、發燒、無食慾和胃痛等徵狀。