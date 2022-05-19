不明物體｜情報官認難分析 議員憂牽涉國安 美眾院逾半世紀首辦UFO聽證會

外星人是否存在？美國眾議院周二召開UFO(不明飛行物體)聽證會，是半世紀以來首次。有新曝光片段可見呈圓形的UFO在空中高速飛過，與會的情報官員承認未能解釋片中物體，但強調憑片段資料太少，難以在短時間內作出分析，加上往往涉及國防原因，令資訊難以大量公開。聽證會對於是否存在外星人沒有定論，跨黨派議員認為不明飛行物威脅國家安全，擔心牽涉中俄科技，促當局認真處理。
聽證會由眾院情報委員會轄下的反恐、反間諜及反核擴散小組委員會召開。會上展示了兩段UFO片段，其中一段攝於白天，可見球狀飛行物在一架海軍F18軍機駕駛艙附近飛過；另一段則由一架飛機上的夜視鏡頭拍得，顯示半空有兩個呈三角形的飛行物。
接受議員質詢的包括海軍情報局副局長布雷(Scott Bray)以及負責情報和安全事務的國防部副部長穆特里(Ronald Moultrie)。布雷藉著上述片段，說明當局要查出不明飛行物的底蘊，並非一時三刻可辦到。他以上述三角形飛行物為例，指其以夜視鏡拍攝，辨認需時，直至攝得片段後數年，在附近另一處海岸上空對開拍到類似物體，當局在對照之下，才得以推斷是無人機。至於該段球狀飛行物片段，布雷未能解釋是甚麼，但他以此為例，指單憑一閃即逝的片段，能分析的資料太少。他並稱，基於情報及國防原因，當局往往不能如公眾預期般公開大量資訊。穆特里亦說，有需要平衡公眾知情權及保護敏感資訊。
「不明高空現象」匯報個案增至400宗
去年6月美國國家情報總監應國會要求，提交一份報告，列出由2004年至當時共144宗不明飛行物目擊個案，但類似個案如今已增至400宗，官方稱為「不明高空現象」(unidentified aerial phenomena、UAP)，當中11宗定義為「險撞」(near misses)。
聽證會主席、民主黨眾議員卡爾遜(André Carson)稱︰「UAP是潛在的國防威脅……長久以來，與UAP相關的負面觀感，阻礙了情報分析。機師不願匯報，或匯報卻遭取笑。國防部冷待有關問題，甚至置之不理」，指如今各界已知道UAP難以解釋卻又真實存在，當局須面對其帶來的威脅。布雷表示，個案急升可能是因為去年的報告出台、軍方致力消除匯報UAP的負面觀感後，有更多人願意匯報所致。
此外，穆特里稱國防部沒有排除個案涉及外星生物的可能性；布雷則補充暫未發現涉及外星生物的證據。美國有線新聞網絡(CNN)指，與會的民主及共和黨議員均認為UAP是潛在的國家安全威脅，關心涉及中俄等國的新技術，多於外星人來訪。CNN並稱在聽證會後，國會召開了閉門機密簡報會。