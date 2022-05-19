不明物體｜情報官認難分析 議員憂牽涉國安 美眾院逾半世紀首辦UFO聽證會

外星人是否存在？美國眾議院周二召開UFO(不明飛行物體)聽證會，是半世紀以來首次。有新曝光片段可見呈圓形的UFO在空中高速飛過，與會的情報官員承認未能解釋片中物體，但強調憑片段資料太少，難以在短時間內作出分析，加上往往涉及國防原因，令資訊難以大量公開。聽證會對於是否存在外星人沒有定論，跨黨派議員認為不明飛行物威脅國家安全，擔心牽涉中俄科技，促當局認真處理。

聽證會由眾院情報委員會轄下的反恐、反間諜及反核擴散小組委員會召開。會上展示了兩段UFO片段，其中一段攝於白天，可見球狀飛行物在一架海軍F18軍機駕駛艙附近飛過；另一段則由一架飛機上的夜視鏡頭拍得，顯示半空有兩個呈三角形的飛行物。

接受議員質詢的包括海軍情報局副局長布雷(Scott Bray)以及負責情報和安全事務的國防部副部長穆特里(Ronald Moultrie)。布雷藉著上述片段，說明當局要查出不明飛行物的底蘊，並非一時三刻可辦到。他以上述三角形飛行物為例，指其以夜視鏡拍攝，辨認需時，直至攝得片段後數年，在附近另一處海岸上空對開拍到類似物體，當局在對照之下，才得以推斷是無人機。至於該段球狀飛行物片段，布雷未能解釋是甚麼，但他以此為例，指單憑一閃即逝的片段，能分析的資料太少。他並稱，基於情報及國防原因，當局往往不能如公眾預期般公開大量資訊。穆特里亦說，有需要平衡公眾知情權及保護敏感資訊。