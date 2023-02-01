不止壽司郎 九州人氣連鎖烏冬店亦遭惡搞 男子用公匙狂食公家炸物碎屑(有片)

男子拍片，用公匙大口大口吃桌上的共用炸物碎屑。(互聯網)

繼壽司郎之後，九州人氣連鎖烏冬店也受害，桌上的免費食材遭人惡搞，並拍片放上社交網。日本網民紛紛留言鬧爆，怒批如此行為令人食不安心。

共同社、朝日新聞、Sponichi Annex等媒體報道，男子面對鏡頭用公用湯匙大口大口吃放在餐桌上、供所有客人取用的炸物碎屑。這種炸渣是在油炸過程中掉落的碎屑，一般被放進烏冬裡配搭食用。

今次受害的是九州人氣連鎖烏冬店「資さんうどん」(Sukesanudon)，負責人表示，長約10秒的惡搞影片在Twitter流傳後，不少網友留言批評，直呼「噁心」、「不能安心在外邊食飯了」。

店方表示，已得知哪間分店被惡搞，並已全面消毒，強調「會持續調查，檢討未來的因應措施」。