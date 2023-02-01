不止壽司郎 九州人氣連鎖烏冬店亦遭惡搞 男子用公匙狂食公家炸物碎屑(有片)

繼壽司郎之後，九州人氣連鎖烏冬店也受害，桌上的免費食材遭人惡搞，並拍片放上社交網。日本網民紛紛留言鬧爆，怒批如此行為令人食不安心。
共同社、朝日新聞、Sponichi Annex等媒體報道，男子面對鏡頭用公用湯匙大口大口吃放在餐桌上、供所有客人取用的炸物碎屑。這種炸渣是在油炸過程中掉落的碎屑，一般被放進烏冬裡配搭食用。
今次受害的是九州人氣連鎖烏冬店「資さんうどん」(Sukesanudon)，負責人表示，長約10秒的惡搞影片在Twitter流傳後，不少網友留言批評，直呼「噁心」、「不能安心在外邊食飯了」。
店方表示，已得知哪間分店被惡搞，並已全面消毒，強調「會持續調查，檢討未來的因應措施」。
店方報警處理
「資さんうどん」以北九州市為中心，在福岡縣等九州各縣及山口縣共有60家分店。集團周三在官網發聲明表示，他們深刻認知到這樣的行為，會讓經常光顧的客人看到影片後感到十分不快，也威脅到客人安心享用餐點的環境。
聲明指，有關影片中男子的行為，集團已諮詢警方，並將持續且堅定地應對。
連鎖迴轉壽司店壽司郎近日遭人拍片惡搞，包括舔桌上公用醬油瓶口、舔自取茶杯杯緣再放回原處、將口水抹在轉盤上的壽司上，及將山葵抹在他人點的壽司上等。
此等惡作劇行為在日本社交網引發熱議，不少網友表示對前往迴轉壽司店用餐產生陰影。受害的連鎖壽司店已報警，並採取各項消毒及防範同類事件再發生的措施，希望挽回民眾對食物的信心。
みんなが使うスプーンで天かすを食べる… pic.twitter.com/r3b5VYBAZj— TikTokの痛い人たち (@itaiTikTok) January 31, 2023