不止設黑幕遮擋富士山 河口湖町公所擬開徵遊客住宿稅

日本河口湖車站外一間LAWSON便利店與富士山巧妙同框，近年成為遊客打卡熱點，大批遊客聚集，對居民造成滋擾。為因應「觀光公害」，當地公所已動工設置巨型黑幕遮擋富士山景色，事件引發關注之際，據報該公所也準備商議最快於2026年度對遊客開徵住宿稅。

共同社周二(14日)報道，富士河口湖町公所有意開徵住宿稅，目前計劃最快在2026年度之內實施。

河口湖町公所為何開徵 住宿稅？

町公所表示，本月將舉行討論開徵住宿稅的首次會議，商討稅收用途與金額等細節。負責人說，訪日外國遊客快速增加的同時，因為少子女、高齡化的趨勢，單靠目前稅收已難以因應觀光設施的建置和維修等需求，因此有需要對遊客徵稅。