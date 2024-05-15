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國際
2024-05-15 17:13:02

不止設黑幕遮擋富士山 河口湖町公所擬開徵遊客住宿稅

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LAWSON便利店與富士山巧妙同框，近年成為遊客打卡熱點。(路透社)

LAWSON便利店與富士山巧妙同框，近年成為遊客打卡熱點。(路透社)

日本河口湖車站外一間LAWSON便利店與富士山巧妙同框，近年成為遊客打卡熱點，大批遊客聚集，對居民造成滋擾。為因應「觀光公害」，當地公所已動工設置巨型黑幕遮擋富士山景色，事件引發關注之際，據報該公所也準備商議最快於2026年度對遊客開徵住宿稅。

共同社周二(14)報道，富士河口湖町公所有意開徵住宿稅，目前計劃最快在2026年度之內實施。

河口湖町公所為何開徵住宿稅？

町公所表示，本月將舉行討論開徵住宿稅的首次會議，商討稅收用途與金額等細節。負責人說，訪日外國遊客快速增加的同時，因為少子女、高齡化的趨勢，單靠目前稅收已難以因應觀光設施的建置和維修等需求，因此有需要對遊客徵稅。

甚麼時候掛上黑幕

另外，富士河口湖町公所周一(13)說明裝置黑幕進度。這項工程在LAWSON河口湖站前店對面行人路，裝設一面高度約2.5米、寬度約20米的遮光幕，用以阻擋拍攝富士山。若工程未因天雨延宕，預計本月21日將掛上黑幕。

遊客在LAWSON便利店旁拍攝富士山。(路透社) 大批遊客聚集在LAWSON便利店前方位置拍攝富士山。(路透社) LAWSON便利店與富士山同框，形成獨特景緻。(互聯網) 設置黑幕阻擋拍攝富士山，工作人員連日施工。(資料圖片) 設置告示牌，提醒民眾勿衝出馬路。(資料圖片) 遊客聚集在LAWSON便利店前。(資料圖片) 預計工程快將完成，將於本月21日掛上黑幕。(資料圖片)

為防止遊客亂過馬路，公所也將在馬路兩側設置9個高約80厘米、寬約3米的護欄。

LAWSON河口湖站前店因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多外國遊客到此一遊打卡。由於遊客爭相拍照逗留導致亂象叢生，經媒體報道後，此處也成為日本近期最具知名度的便利店。

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河口湖兩間LAWSON店都可打卡

被外國遊客視為打卡景點的便利店共有兩間，一間是最早爆紅、也是正在設置黑幕的LAWSON河口湖站前店，另一間是車程約5分鐘外的LAWSON富士河口湖町役場前店。兩間店外都可以拍到富士山在便利店屋頂上的畫面。

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