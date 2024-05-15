不止設黑幕遮擋富士山 河口湖町公所擬開徵遊客住宿稅

日本河口湖車站外一間LAWSON便利店與富士山巧妙同框，近年成為遊客打卡熱點，大批遊客聚集，對居民造成滋擾。為因應「觀光公害」，當地公所已動工設置巨型黑幕遮擋富士山景色，事件引發關注之際，據報該公所也準備商議最快於2026年度對遊客開徵住宿稅。
共同社周二(14日)報道，富士河口湖町公所有意開徵住宿稅，目前計劃最快在2026年度之內實施。
河口湖町公所為何開徵住宿稅？
町公所表示，本月將舉行討論開徵住宿稅的首次會議，商討稅收用途與金額等細節。負責人說，訪日外國遊客快速增加的同時，因為少子女、高齡化的趨勢，單靠目前稅收已難以因應觀光設施的建置和維修等需求，因此有需要對遊客徵稅。
甚麼時候掛上黑幕？
另外，富士河口湖町公所周一(13日)說明裝置黑幕進度。這項工程在LAWSON河口湖站前店對面行人路，裝設一面高度約2.5米、寬度約20米的遮光幕，用以阻擋拍攝富士山。若工程未因天雨延宕，預計本月21日將掛上黑幕。
為防止遊客亂過馬路，公所也將在馬路兩側設置9個高約80厘米、寬約3米的護欄。
LAWSON河口湖站前店因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多外國遊客到此一遊打卡。由於遊客爭相拍照逗留導致亂象叢生，經媒體報道後，此處也成為日本近期最具知名度的便利店。
河口湖兩間LAWSON店都可打卡
被外國遊客視為打卡景點的便利店共有兩間，一間是最早爆紅、也是正在設置黑幕的LAWSON河口湖站前店，另一間是車程約5分鐘外的LAWSON富士河口湖町役場前店。兩間店外都可以拍到富士山在便利店屋頂上的畫面。