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國際
2025-01-05 18:21:53

不滿對方嘲笑女友唱K難聽 39歲男一拳打死64歲漢｜英國罪案(有片)

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Cooper(左)在酒吧外從後揮拳襲擊Evans(右)。(互聯網)

Cooper(左)在酒吧外從後揮拳襲擊Evans(右)。(互聯網)

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英國威爾斯發生一宗「離奇」命案，一名38歲男子因不滿一名64歲漢，在酒吧內取笑他女友唱K難聽，一怒之下對方頭部揮拳，將六旬翁殺死。

案發在2023年5月26日，案件日前審結，被告Christopher Cooper被判終身監禁，至少16年才准假釋。

Cooper當日在酒吧Station Hotel pub打死64歲受害人Kelvin Evans。據報Cooper女友當日在酒吧內唱K，期間他見到Evans及其女伴對看了一眼並竊竊私語，Cooper隨即感到憤怒，認為他們在取笑他的女友。Cooper被捕後則聲稱，因Evans取笑他女友走音，並說要用玻璃器皿襲擊她，他才出手打對方。

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Cooper襲擊受害人連環圖︰

英國罪案｜趁受害人離開酒吧時 從後揮拳

在受害人離開酒吧時，Cooper緊隨其後，並在酒吧外從後揮拳擊向受害人頭部，受害人隨即倒地並失去知覺，送院後情況持續惡化，在留院一個月後死亡。

法官指，Cooper襲擊對方後仍沾沾自喜，在庭上也毫無悔意，相信如果受害人當時沒有倒地，Cooper會再向對方揮拳。法官並形容Cooper不由分說的偷襲是「懦夫之拳」。Cooper否認謀殺，但最終陪審團裁定他罪成。其54歲女友Catherine Tracy Francis亦涉協助犯罪，判囚2年。

Cooper襲擊受害人片段︰

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