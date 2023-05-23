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2023-05-23 17:55:19

不滿少女地鐵上傾談不戴口罩　日本大叔按緊急掣煞停惹公憤

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日本有大叔因為乘客不戴口罩而按緊急停車。(影片截圖)

日本有大叔因為乘客不戴口罩而按緊急停車。(影片截圖)

日本在本月初，已經將新冠肺炎的傳染病等級調低，並基本上取消所有的防疫措施，然而街上仍有不少人戴上口罩。日本網民在周日（21日）就發放一條影片，一名男子在月台上向職員叫罵，並指兩名少女沒有戴上口罩在車廂談話，其中一名少女更被大叔罵哭。不過網友就對大叔的行為提出指責。

在Twitter周日有一條影片，在日本札幌地鐵的東札幌站內，多名職員在嘗試安撫一名男子，而旁邊則有兩名沒戴口罩的少女。影片中，大叔激動地說：「這很有趣嗎？我還戴着口罩，每個人都戴着，但她們在做甚麼？」女子之後表示，大叔在車廂內向她們指責，認為她們沒有口罩就不應該在車廂內談話。

男子不滿其他乘客不戴口罩。(影片截圖) 在職員安撫下男子仍表現激動。(影片截圖) 其中一名少女被罵哭。(影片截圖)

目擊者指車上不止少女沒戴口罩

報道指，兩名少女其實是前往北海道旅行，她們在乘坐地鐵其間，在車廂內普通談話，然而在對面的大叔突然上前責罵，並按上緊急掣讓列車停駛。札幌地鐵就表示，職員了解事件後，讓雙方下車，並在月台上繼續查詢事件，而由於緊急停車影響，令列車延誤了3分鐘。有目擊者就表示，其實當時車廂並不擠擁，大約一卡只有15至20個乘客，而且車廂也有不少人沒戴口罩。

日本媒體就指，問題源於政府將戴口罩定為「個人判斷」，有路人表示，政府在5月8日已經將防疫措施取消，因此也不戴口罩了，而且天氣也開始變熱。有年輕少女指，戴不戴口罩是個人的自由，自己喜歡就可以，也明白仍有一些人表示擔心。不過網民就普遍不支持男子，有網民甚至指男子在大呼小叫，引起了麻煩。而地鐵公司就表示，他們早在3月已跟隨國家的要求，乘客可自行決定是否戴口罩，又指過去沒有因此發生延誤。

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