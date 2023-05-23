不滿少女地鐵上傾談不戴口罩　日本大叔按緊急掣煞停惹公憤

日本在本月初，已經將新冠肺炎的傳染病等級調低，並基本上取消所有的防疫措施，然而街上仍有不少人戴上口罩。日本網民在周日（21日）就發放一條影片，一名男子在月台上向職員叫罵，並指兩名少女沒有戴上口罩在車廂談話，其中一名少女更被大叔罵哭。不過網友就對大叔的行為提出指責。

在Twitter周日有一條影片，在日本札幌地鐵的東札幌站內，多名職員在嘗試安撫一名男子，而旁邊則有兩名沒戴口罩的少女。影片中，大叔激動地說：「這很有趣嗎？我還戴着口罩，每個人都戴着，但她們在做甚麼？」女子之後表示，大叔在車廂內向她們指責，認為她們沒有口罩就不應該在車廂內談話。