不滿平安夜放煙火至聖誕節　躁漢開槍射死鄰居

聖誕節是普天同慶的日子，每家每戶都有其慶祝方式，但應以不造成鄰居滋擾，互相包容和尊重為前提。阿根廷拉普拉塔就有一名男子，由平安夜下午開始在住所門口放煙火慶祝，直到翌天聖誕節凌晨亦無停止，引發許多鄰居不滿，一名男鄰居不勝噪音，最終忍無可忍，直接從住處窗戶開槍，把對方擊斃。

綜合報道，死者為45歲男子Daniel Néstor Rubén Ramírez，開槍的68歲鄰居Juan Carlos Magen為退休人士，他在被捕後表示，Ramírez一家經常放煙火，自己多年來曾與他們發生多次爭執，對方聖誕節更是放不停煙火，「把我逼瘋了」，在勸阻無效後，他回家拿出手槍，從窗戶直接向還在慶祝聖誕節的Daniel Néstor Rubén Ramírez連開兩槍，子彈擊中右肩和胸部接近頸部的位置，Daniel Néstor Rubén Ramírez當場倒在通往其住所的樓梯上身亡。