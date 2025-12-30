熱門搜尋:
國際
2025-12-30 14:18:00

不滿平安夜放煙火至聖誕節　躁漢開槍射死鄰居

不滿平安夜放煙火至聖誕節，躁漢開槍射死鄰居。(疑犯Juan Carlos Magen。X)

聖誕節是普天同慶的日子，每家每戶都有其慶祝方式，但應以不造成鄰居滋擾，互相包容和尊重為前提。阿根廷拉普拉塔就有一名男子，由平安夜下午開始在住所門口放煙火慶祝，直到翌天聖誕節凌晨亦無停止，引發許多鄰居不滿，一名男鄰居不勝噪音，最終忍無可忍，直接從住處窗戶開槍，把對方擊斃。

綜合報道，死者為45歲男子Daniel Néstor Rubén Ramírez，開槍的68歲鄰居Juan Carlos Magen為退休人士，他在被捕後表示，Ramírez一家經常放煙火，自己多年來曾與他們發生多次爭執，對方聖誕節更是放不停煙火，「把我逼瘋了」，在勸阻無效後，他回家拿出手槍，從窗戶直接向還在慶祝聖誕節的Daniel Néstor Rubén Ramírez連開兩槍，子彈擊中右肩和胸部接近頸部的位置，Daniel Néstor Rubén Ramírez當場倒在通往其住所的樓梯上身亡。

疑犯Juan Carlos Magen被捕時。(X) 死者生前與孩兒合照。(X) 子彈擊中Daniel Néstor Rubén Ramírez的右肩和胸部接近頸部的位置，他當場倒在通住住所的樓梯上身亡。(X)

警方於疑犯家中檢獲至少兩把槍

事後警方到場，卻於Juan Carlos Magen家中檢獲多件武器，包括一把裝有已上鏜的特製的加固型霰彈槍、一把點40 口徑手槍、一把氣槍、一個手槍盒和大量彈藥。Juan Carlos Magen還表示，自己當天其實早就撥打過電話報警，投訴Ramírez家一直放煙火滋擾鄰居的情況，但卻沒有獲得解決。檢方正在調查是事件真實性。

