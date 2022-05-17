不滿擴張 普京警告勿增強軍事設施 瑞典隨芬蘭申請加入北約

因應俄羅斯攻打烏克蘭舉動，繼芬蘭後，另一北歐國家瑞典也打破軍事中立，首相安德松昨宣布瑞典將申請加入北約，並有信心國民會支持。俄羅斯總統普京昨稱與芬蘭和瑞典並無紛爭，兩國加入北約不會構成直接威脅，但警告西方國家，如果增強該兩國的軍事設施，俄方將作出回應。他又聲稱，入侵烏克蘭期間獲得文件，證明鄰近俄羅斯邊境正建有生化武器組件。
芬蘭和瑞典決定申請加入北約之際，由俄國牽頭的集體安全條約組織(CSTO)昨在莫斯科召開峰會，普京宣布於秋季將在哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克舉行連串聯合軍事演習。提到北約擴張，普京批評美國利用北約擴大為「侵略」手段，令早已存問題的全球安全局面進一步惡化。普京親密盟友、白俄總統盧卡申科則在會上敦促其他CSTO成員國團結，指西方有意拖延烏克蘭的衝突，以削弱俄國力量，並說若各成員團結發聲可阻擋西方對俄國和白俄的極端制裁。
瑞典200年來從無參與戰事
北約在1949年成立以保護歐洲抵抗蘇聯，但最終發展成除了核武外，在所有軍備上都勝過俄羅斯，而美國是骨幹成員。俄副外長里亞布科夫指，西方不應有錯覺認為莫斯科會容忍北約在北歐的擴張。西方則稱，北約純粹是防衛組織。俄方批評美國持續忽視莫斯科憂慮西面邊境的安全，該處1812年和1941年曾爆發兩場入侵俄國的戰爭。芬蘭接壤俄國西面，在1917年脫離俄國獨立，並於第二次世界大戰與俄兩度爆發戰事，失去部分國土。瑞典則200年來並無參與過任何戰爭，與芬蘭一向傾向軍事不結盟保持中立，外交政策聚焦在支持民主和核武裁減。
烏軍東北部擊退俄軍至邊境
俄烏戰事方面，烏軍聲稱在東部逐步收復失地，將俄軍逐出東北部第二大城市哈爾科夫，並驅至俄國邊境。網上照片顯示，烏軍抬著邊界柱重新豎立在烏俄邊境。在南部城市馬里烏波爾，留守烏軍最後據點亞速鋼鐵廠上空出現燃燒彈藥如雨落下，英軍專家指那看來像白磷彈或燃燒彈。白磷彈被指殺傷力大，人權組織一直要求禁用。烏方稱，廠內仍有600名烏軍，當中40人傷勢嚴重。