不滿擴張 普京警告勿增強軍事設施 瑞典隨芬蘭申請加入北約

因應俄羅斯攻打烏克蘭舉動，繼芬蘭後，另一北歐國家瑞典也打破軍事中立，首相安德松昨宣布瑞典將申請加入北約，並有信心國民會支持。俄羅斯總統普京昨稱與芬蘭和瑞典並無紛爭，兩國加入北約不會構成直接威脅，但警告西方國家，如果增強該兩國的軍事設施，俄方將作出回應。他又聲稱，入侵烏克蘭期間獲得文件，證明鄰近俄羅斯邊境正建有生化武器組件。

芬蘭和瑞典決定申請加入北約之際，由俄國牽頭的集體安全條約組織(CSTO)昨在莫斯科召開峰會，普京宣布於秋季將在哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克舉行連串聯合軍事演習。提到北約擴張，普京批評美國利用北約擴大為「侵略」手段，令早已存問題的全球安全局面進一步惡化。普京親密盟友、白俄總統盧卡申科則在會上敦促其他CSTO成員國團結，指西方有意拖延烏克蘭的衝突，以削弱俄國力量，並說若各成員團結發聲可阻擋西方對俄國和白俄的極端制裁。