不滿男網友開房後拒加碼5倍付款　廿歲女報警誣告強姦

新加坡一名20歲女子與大她一倍的男網友吃飯及開房，完事後要求對方支付1,200新加坡元(約7,200港元)被拒，報警誣告對方強姦。女子其後承認給假口供和觸犯防止騷擾法令的控罪，周一(27日)被判12個月緩刑監視，以及60小時社區服務。
綜合報道，20歲女子林敏蕊(譯音)與43歲男網友透過交友平台Sugarbook認識，兩人其後轉至通訊軟件Telegram聊天，大約在今年3月18日見面，男網友同意支付她200新加坡元(約1,200港元)。當日兩人先到酒吧喝酒，隨後到烏節路一帶的酒店開房。女子同意與男網友發生性關係，但完事後卻要求對方支付1,200新加坡元。男網友拒絕，只肯付500新加坡元(約3,000港元)。女子不肯「減價」，辱罵男網友，並威脅要報警指他強姦。女子最終報警，並傳簡訊給男網友說「你完了」。
被告獲緩刑 需遵守禁足及完成社區服務
警員抵達酒店，女子報稱自己在喝醉時遭男網友強姦，但警員翻閱酒店的CCTV畫面後，認為她的說詞與事實不符。女子隔天凌晨承認因對方拒絕付她1200元，所以報警稱對方強姦自己。代表被告的律師說，被告已經吸取慘痛的教訓，認為緩刑監視足以懲罰她。法庭於27日判處她緩刑監視12個月，期間遵守晚上至翌日早上6時在室內，並完成60小時的社區服務。此外，女子的父母需簽保5,000新加坡元(約3萬港元)，確保被告在緩刑期間行為良好。