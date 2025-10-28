不滿男網友開房後拒加碼5倍付款　廿歲女報警誣告強姦

新加坡一名20歲女子與大她一倍的男網友吃飯及開房，完事後要求對方支付1,200新加坡元(約7,200港元)被拒，報警誣告對方強姦。女子其後承認給假口供和觸犯防止騷擾法令的控罪，周一(27日)被判12個月緩刑監視，以及60小時社區服務。

綜合報道，20歲女子林敏蕊(譯音)與43歲男網友透過交友平台Sugarbook認識，兩人其後轉至通訊軟件Telegram聊天，大約在今年3月18日見面，男網友同意支付她200新加坡元(約1,200港元)。當日兩人先到酒吧喝酒，隨後到烏節路一帶的酒店開房。女子同意與男網友發生性關係，但完事後卻要求對方支付1,200新加坡元。男網友拒絕，只肯付500新加坡元(約3,000港元)。女子不肯「減價」，辱罵男網友，並威脅要報警指他強姦。女子最終報警，並傳簡訊給男網友說「你完了」。