不滿看動畫被打斷 日本60歲無業男勒死父母藏屍雪櫃

日本福岡市一名60歲男子去年因不滿患有失智症的年邁父親要求他協助如廁，並妨礙他觀看動畫，因此將對方勒斃，更一同殺害目睹一切的母親，再將父母的屍體藏在雪櫃內。涉事男子在事發後被警方以涉嫌殺人棄屍罪被捕，案件在上周三（14日）在福岡地方法院開審。

據當地傳媒報道指，事發在去年6月，60歲的松本淳二涉嫌將父母殺害，並將兩人的屍體藏在雪櫃內。松本淳二與父母同住的住所原本是一間餐館，因此留下業務級雪櫃，並成為他藏匿屍體的地方。他在犯案後隨即逃離家中，但在數日後被發現潛伏在京都市，隨後被警方拘捕。

無業男啃老35年 一直依靠父母的零用錢生活

松本淳二自從大學退學後一直沒有工作，在家中啃老35年。他整天躲在家中無所事事，唯一的樂趣就是觀看電視、漫畫及動畫，並一直依靠父母給他的幾萬日元零用錢生活。在2021年，其父親患有失智症，而母親則因為腰椎骨折而行動不便。在同年6月的事發當日，松本淳二當時正在觀看動畫，但88歲的父親在如廁期間要求他協助。他不滿父親打斷他觀看動畫而動殺機，用電線將父親勒死。由於87歲的母親目擊一切，因此亦被兒子用膠帶封住嘴巴，再被他殺害。松本淳二在事發後再將兩人的屍體藏在雪櫃內。



松本淳二的律師表示，他患有人格障礙，希望法院在量刑時，可以考慮被告的背景以及被害人家屬的心情。然而，檢控方則認為他的罪刑重大，並非因為照顧父母太勞累而痛下毒手，認為不值得同情。