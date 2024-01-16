熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-16 12:44:29

不滿航班延誤13小時 男子衝前摑副機長 目擊者指一原因「大爆發」(有片)

分享：
印度首都新德里周一(15日)被大霧籠罩，當地機場多個航班延誤或取消。其中靛藍航空（IndiGo）一國內航班滯留13小時，一名男子因不滿飛機延誤多時，竟衝前掌摑副機長，最終被捕。

印度首都新德里周一(15日)被大霧籠罩，當地機場多個航班延誤或取消。其中靛藍航空（IndiGo）一國內航班滯留13小時，一名男子因不滿飛機延誤多時，竟衝前掌摑副機長，最終被捕。

印度首都新德里周一(15日)被大霧籠罩，當地機場多個航班延誤或取消。其中靛藍航空（IndiGo）一國內航班滯留13小時，一名男子因不滿飛機延誤多時，竟衝前掌摑副機長，最終被捕。

涉事客機原定當日早上7時40分飛往果阿邦，但因濃霧需延誤，由副機長拿着廣播器向全體乘客講話，宣布延遲起飛。 涉事客機原定當日早上7時40分飛往果阿邦，但因濃霧需延誤，由副機長拿着廣播器向全體乘客講話，宣布延遲起飛。 有乘客拍到當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前掌摑副機長，空中服務員見狀連忙制止 有乘客拍到當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前掌摑副機長，空中服務員見狀連忙制止 有乘客拍到當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前掌摑副機長，空中服務員見狀連忙制止 有乘客拍到當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前掌摑副機長，空中服務員見狀連忙制止 有乘客拍到當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前掌摑副機長，空中服務員見狀連忙制止 男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名男子上前安撫，才返回座位 男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名男子上前安撫，才返回座位 男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名男子上前安撫，才返回座位 男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名男子上前安撫，才返回座位

涉事客機原定當日早上7時40分飛往果阿邦，但因濃霧延誤，副機長拿着廣播器向全體乘客講話，宣布延遲起飛。有乘客拍到當時一名身穿黃色連帽衛衣的男子突從座位後排衝前掌摑副機長，空中服務員見狀連忙制止，但男子仍怒不可遏，繼續指罵，直至另一名男子上前安撫，才返回座位。

施襲者當時質問制止他的空服員，「為何我不能這樣做？為何我不能？如果你們要起飛，那就起飛，否則就打開門！」男子施襲後不久被警方帶走，追蹤網站資料顯示，該航班最終在同日下午5時33分起飛。

怪罪乘客 「問得太多問題」致延誤

拍下影片的俄羅斯印度裔模特兒女演員貝爾斯卡婭表示，飛機原定早上7時30分起飛，許多乘客早上6時便抵達機場，但一再被通知航班延遲，最後延誤了10小時，上了飛機又坐了兩小時，部分乘客鼓噪不斷向機組人員查詢，此時副機長走出來，說話間竟怪罪乘客問得太多問題，所以導致飛機進一步延誤，因此令黃衣男「大爆發」：「乘客打機長百分百不對，但機長也不應用這態度責備乘客，令場面更惡劣，他應該理解和支持乘客。」
 

Ad Block
垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受