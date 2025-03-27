不滿被特朗普指控「編造謊言」 傳媒總編公開白宮高層聊天室全部信息(有片)

美國政府高層的Signal加密聊天群組內容外洩事件繼續發酵，被無意中加入群組的《大西洋》月刊(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)表示，總統特朗普及多名高層官員聲稱群組內容不含機密信息，並指控他「編造謊言」，所以他決定公開全部信息，讓公眾自行判斷。
戈德堡周三(26日)於MSNBC新聞節目中表示，他於3月11日獲國家安全顧問沃爾茲(Michael Waltz)於Signal發送邀請信息，他接受了。戈德堡說，白宮高層先邀請他加入Signal群組，然後罵他，是不對的；對於特朗普稱他為「卑鄙小人」，認為對方「有點粗魯」。在戈德堡最新披露的聊天記錄顯示，國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)在美軍早前空襲也門胡塞武裝期間分享實時信息，包括戰機、無人機和導彈襲擊胡塞武裝的具體時間，隨後並分析擊中的目標。戈德堡指出，公眾有權知道美國國家安全機構是否存在大規模安全漏洞，當記者發現大規模的國家安全漏洞時，記者有責任告知公眾。
白宮形容戈德伯格是反特朗普的仇恨者
海格塞斯再次否認在聊天群組發送戰爭計劃。白宮發言人強調，沒有洩露機密資料，形容戈德伯格是反特朗普的仇恨者，特朗普經已看過並聽取有關信息的簡報，仍然對他的國家安全團隊充滿信心。國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)出席國會聽證會時承認，將記者加入有關群組是錯誤，但相信對話內容不含機密資料。
BREAKING: Jeffrey Goldberg from the Atlantic has released the entire chat of the Signal group where the highest U.S. officials discuss war plans.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 26, 2025
The Atlantic redacted the name of a CIA agent. They care more about his life than Ratcliffe does.
Tulsi Gabbard lied under oath. pic.twitter.com/TEhIAMLWBf