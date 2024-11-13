不滿被要求住療養院 德國96歲翁向63歲女兒連轟5槍 女兒其實很孝順

報道指，女兒其實很孝順，每天都會去探望威廉。他去年夏天頸部骨折受傷，康復出院後仍行動不便，因此女兒勸他入住療養院，可得到護理員照顧。

德國一名96歲退役老兵不滿63歲女兒要求入住療養院，一怒之下用二戰時期手槍，朝女兒連開5槍，所幸她奇蹟存活。

案件在多特蒙德地方法院審理，法院發言人表示，威廉父女時常為了入住療養院的事吵架，案發當天，女兒再談到這問題，威廉一時怒火，即拿起一把二戰時期華瑟P38手槍(Walther P38 pistol)，朝女兒開槍。女兒中槍後，跑到門口想要逃走，威廉繼續向她開槍，一槍射中大腿、一槍射中手臂，導致女兒受重傷。

威廉其後被捕，向警方供稱，因視力變差，所以他靠聽覺來判斷女兒位置，「這是我在戰爭中學到的」。

法官准老翁留家候審

雖然精神科醫生鑑定，威廉沒有老年認知障礙症狀，但法官仍暫停逮捕令，批准他回家候審。鄰居表示，得知事件都非常驚訝，女兒不能再來探望威廉，所以鄰居會暫時幫忙照顧他。案件仍在審理中。