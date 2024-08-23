不甘被搶車 慘遭拖行800米 英亞馬遜送貨員死亡

不少港人移民英國會選擇做Amazon倉務或送貨人員。英國列斯市(Leeds)周二發生一宗命案，一名42歲的Amazon送貨員(delivery driver)，送貨期間赫見有賊欲搶走他的貨車，立即想上車阻止，最終慘被拖行約800米死亡。警方列為謀殺案處理，周四拘捕一名32歲男子，並追捕另一名24歲疑犯。

死者

事發在周二傍晚6時45分，事主為Amazon送貨員Claudiu-Carol Kondor。據報當時剛送完貨，正想返回其銀色福特Transit Cargo貨車，卻見一男已上車。事主不甘貨車被搶，立即爬上車，但賊人隨即開車疾馳，令抓著車門的事主被拖行約800米。貨車其後撞向兩輛停在路旁的汽車，事主倒地奄奄一息。賊人見死不救，繼續開車逃走，並約9.6公里外的地點棄車而去。

警拘32歲男並追緝另一人 英媒指，事主是透過第三方快遞公司為亞馬遜送貨，當日傍晚7時左右被發現嚴重受傷。警員趕抵時他已陷昏迷，當時有民眾試圖幫助他，救護人員曾經急救，但不久在現場宣布他不治。列斯市所在的西約克郡警方表示，案件令事主家人「完全崩潰」，呼籲民眾提供線索。無數網民感震驚，紛表悲傷和心碎。至周四，警方稱已拘捕一名32歲男子，同時發圖追捕另一名24歲疑犯Eddie Hampshire。

24歲疑犯