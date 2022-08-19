不用5毫預購FIFA23　印度遊戲平台出錯EA承諾兌現

在全球物價上漲的環境之下，5毫還有多大的購買力？在印度，有機迷成功用不到5毫的價錢，預訂到最新的遊戲。在印度的遊戲串流平台「Epic Games」上個月出現錯誤，以4.8盧比（約0.47港元）的價錢，讓機迷預購Electronic Arts將推出的最後一集《FIFA23》的特別版，平台雖然已經發現問題，不過就承諾為已預購的可兌現有關的預購價。

Electronic Arts早前就確認，《FIFA23》將是系列的最後一集，之後因為與國際足協中斷合作而將要易名。故此不少球迷亦期待這一個最後的版本。而「Epic Games」的印度版本，上月就將遊戲開放預購，不過卻出現錯誤，竟將價格原定4,800盧比的特別版遊戲定為4.8盧比，在有關消息流傳後，大批印度機迷就湧入以「跳樓價」預訂，甚至有海外機迷更改平台地區到印度預購。

Electronic Arts之後就發現錯誤，並承認射入一個「漂亮的烏龍球」，而遊戲商亦應允已預購的機迷，可兌現「低廉」的預購價。