不祥之兆？美財長被問「美元地位是否穩固」財政部徽章突脫落片段瘋傳(有片)

國際貨幣基金組織和世界銀行年日前在美國華盛頓召開之際，美國財長耶倫上周二(22日)在一場記者會發表講話的一幕，近日在網上瘋傳。

當時英國《金融時報》記者Colby Smith向耶倫提問，問她之前曾表示「濫用關稅」的做法錯誤，那麼她忘為「濫用關稅」在短期內對美國經濟、長遠對美元作為世界儲備貨幣的地位，會有甚麼影響。

耶倫反應連環圖︰