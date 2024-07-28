不要隨地便溺！印度男草叢大便 遭15呎蟒蛇上身纏頸險窒息(有片)

切勿隨地便溺，否則後果自負……印度一名男子在草叢中脫褲大便，未料遭到一條長約15呎的巨型蟒蛇突襲，蟒蛇「上身」不消一會就纏住他的頸部，男子嚇得大叫救命……

《今日印度》報道，事發於中央邦賈巴爾普爾(Jabalpur)一條村落，「大便男」被蟒蛇從背後偷襲，頸部被蛇身緊緊纏著，當場嚇壞，但仍掙扎、抓住蟒蛇口部，同時大聲求救。

村民合力營救

附近村民聽到男子呼救後立即到場，發現蟒蛇使勁地纏著他不放，村民合力多次試著用樹枝等把蟒蛇移開，但不成功。最終村民用斧頭、石頭等尖銳物件攻擊蟒蛇，將牠殺死，男子才脫險。