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國際
2024-07-28 20:55:51

不要隨地便溺！印度男草叢大便 遭15呎蟒蛇上身纏頸險窒息(有片)

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男子在草叢大便期間，遭蟒蛇突襲纏頸，村民合力營救。(互聯網)

男子在草叢大便期間，遭蟒蛇突襲纏頸，村民合力營救。(互聯網)

切勿隨地便溺，否則後果自負……印度一名男子在草叢中脫褲大便，未料遭到一條長約15呎的巨型蟒蛇突襲，蟒蛇「上身」不消一會就纏住他的頸部，男子嚇得大叫救命……

《今日印度》報道，事發於中央邦賈巴爾普爾(Jabalpur)一條村落，「大便男」被蟒蛇從背後偷襲，頸部被蛇身緊緊纏著，當場嚇壞，但仍掙扎、抓住蟒蛇口部，同時大聲求救。

村民合力營救

附近村民聽到男子呼救後立即到場，發現蟒蛇使勁地纏著他不放，村民合力多次試著用樹枝等把蟒蛇移開，但不成功。最終村民用斧頭、石頭等尖銳物件攻擊蟒蛇，將牠殺死，男子才脫險。

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男子在草叢大便期間，遭蟒蛇突襲纏頸，幾乎窒息。(互聯網) 村民到場營救。(互聯網) 村民用斧頭對付蟒蛇。(互聯網) 男子遭蟒蛇纏頸，動彈不得。(互聯網) 男子遭蟒蛇纏頸，呼吸困難。(互聯網) 村民用樹枝挑起蟒蛇。(互聯網) 村民用斧頭直劈蟒蛇。(互聯網) 村民用斧頭直劈蟒蛇。(互聯網) 蟒蛇被斬至鮮血淋漓。(互聯網)

網民不滿殺蛇

事發影片本月25日在社交網流傳，可見村民用斧頭直劈蟒蛇，斬至鮮血淋漓。有網民看過後直指村民沒必要殺死蟒蛇，他們應通報相關部門，安排動物專家前往處理。當地一名護林員則指，事發時男子被蟒蛇纏頸以致呼吸困難，在此情況下，殺害動物不會被追究法律責任。