不論有否打針 韓昨起入境免隔離

南韓進一步放寬入境旅遊措施，昨天起准許任何國籍旅客，無論有否接種新冠肺炎疫苗，入境時一律免除隔離，但仍須在出發前及入境後，接受病毒檢測。當局並同時解除仁川機場的航班量限制。

之前入境南韓，僅限已完成接種疫苗人士免隔離，否則須隔離7天，如今取消此規定；而已入境但目前仍正在隔離的人士，檢測呈陰性後可即日解除隔離。當地傳媒指，南韓防疫部門認為，取消入境隔離安排或會令疫情風險略增，但國內大部分民眾已接種疫苗或曾經確診，已有群體免疫力，亦顧慮到繼續要入境人士隔離，會導致高昂的社會成本，取消則可帶來經濟得益，加上考慮到英國、德國及丹麥等多國均已取消入境隔離措施，故決定跟隨。防疫部門因應BA.2.12.1等變種病毒株興起，決定維持入境前及後72小時內，各一次病毒檢測安排。

港人赴韓須網上申請簽證 不設walk-in

南韓當局昨天亦解除仁川機場的航班量限制，料入境旅客將不斷回升。南韓目前尚未恢復港人免簽證入境，包括本港等地的一般國家及地區(Level 1)人士，本月1日起可預先申請C-3短期逗留簽證，作商務、旅遊、療養、探親及會議等活動，最多逗留90日。南韓駐香港總領事館日前宣布，港人由本月6日起必須於網上預約(https://consul.mofa.go.kr/en/main.do)申請C-3簽證，不再接受walk-in，並需時至少7個工作天處理，而本港的每日限額已由30人提高至50人。