不速之客搵上門　CCTV驚揭2鱷魚按門鐘(有片)

美國佛州一名男子家中門鐘CCT V拍到，家門前突然出現2名不速之客，他透過監視器察看發現，按門鈴的竟然是2條鱷魚，鱷魚還在門口徘徊了好一陣子才離開，驚人畫面在網路上流傳。

一名居住在佛州郊區的男網民18日在國外論壇Reddit上發文，指「今天早上門前有幾個訪客」引發討論，因為出現在他門前的訪客竟然是2隻鱷魚。影片顯示，2條鱷魚來到男子家門口，其中一隻還爬上牆，把臉貼到門上，眼見屋內沒有反應，鱷魚慢慢遠離了大門，又好奇地觀察窗戶，幸好男子家門窗都是緊閉著，2條鱷魚最後離開。