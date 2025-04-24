不速之客搵上門　CCTV驚揭2鱷魚按門鐘(有片)

美國佛州一名男子家中門鐘CCT V拍到，家門前突然出現2名不速之客，他透過監視器察看發現，按門鈴的竟然是2條鱷魚，鱷魚還在門口徘徊了好一陣子才離開，驚人畫面在網路上流傳。
一名居住在佛州郊區的男網民18日在國外論壇Reddit上發文，指「今天早上門前有幾個訪客」引發討論，因為出現在他門前的訪客竟然是2隻鱷魚。影片顯示，2條鱷魚來到男子家門口，其中一隻還爬上牆，把臉貼到門上，眼見屋內沒有反應，鱷魚慢慢遠離了大門，又好奇地觀察窗戶，幸好男子家門窗都是緊閉著，2條鱷魚最後離開。
網民：感覺鱷魚變得愈來愈聰明了
影片曝光後立即爆紅，網民紛紛留言：「鱷魚來按門鈴：嗨，你家的狗方便出來玩嗎」、「其實牠們只是房產檢查員，抽空來你家探訪一下啦」、「感覺鱷魚變得愈來愈聰明了」。亦有網民表示遇過類似事件，聽到敲門聲發現門口有一個長長的物體，他以為是包裹，結果開門發現是鱷魚，幸好及時阻止鱷魚衝入家中。
Florida alligators caught on Ring doorbell trying to open a door to enter inside a home.— Oli London (@OliLondonTV) April 19, 2025
pic.twitter.com/2FboyruJ3j