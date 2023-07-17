不離不棄｜多條領航鯨在蘇格蘭路易斯島擱淺　疑因不離棄將分娩母鯨(有片)

多條領航鯨在蘇格蘭路易斯島擱淺，疑因不離棄將分娩母鯨。(網上圖片)

蘇格蘭西部路易斯島(Isle of Lewis)有大批領航鯨(pilot whales)擱淺，雖然當局及多個救援組織隨即派人協助搶救，最後仍有逾50隻不幸死亡。有專家推斷，事件可能與即將分娩的母鯨有關係。

綜合報道，當地周日(16日)上午約7時，大批領航鯨於被發現於路易斯島一個海灘擱淺，初步得知有55條成年及年幼鯨魚擱淺海灘，隨後確認僅15條奄奄一息，其餘全數死亡。救援協會試圖趁退潮水位較低將其中2條送回海裡，其中 1條順利脫困，另1條卻無力逃脫，之後有3條亦遭遇相同情況。至下午約3時半，經獸醫、海巡隊及救援組織綜合判斷，出於人道考量，決定將少數倖存鯨魚進行安樂死。