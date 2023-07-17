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2023-07-17 13:07:00

不離不棄｜多條領航鯨在蘇格蘭路易斯島擱淺　疑因不離棄將分娩母鯨(有片)

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多條領航鯨在蘇格蘭路易斯島擱淺，疑因不離棄將分娩母鯨。(網上圖片)

多條領航鯨在蘇格蘭路易斯島擱淺，疑因不離棄將分娩母鯨。(網上圖片)

蘇格蘭西部路易斯島(Isle of Lewis)有大批領航鯨(pilot whales)擱淺，雖然當局及多個救援組織隨即派人協助搶救，最後仍有逾50隻不幸死亡。有專家推斷，事件可能與即將分娩的母鯨有關係。

綜合報道，當地周日(16)上午約7時，大批領航鯨於被發現於路易斯島一個海灘擱淺，初步得知有55條成年及年幼鯨魚擱淺海灘，隨後確認僅15條奄奄一息，其餘全數死亡。救援協會試圖趁退潮水位較低將其中2條送回海裡，其中 1條順利脫困，另1條卻無力逃脫，之後有3條亦遭遇相同情況。至下午約3時半，經獸醫、海巡隊及救援組織綜合判斷，出於人道考量，決定將少數倖存鯨魚進行安樂死。

出於人道考量，決定將少數倖存鯨魚進行安樂死。(網上圖片) 專家指，領航鯨社會連結性出名緊密，任何同伴有難都不會棄之不顧。(網上圖片)

專家：領航鯨任何同伴有難都不會棄之不顧

目前尚未確定鯨魚擱淺原因，據判可能和即將生產的母鯨有關係。英國潛水員海洋生物救援協會(British Divers Marine Life Rescue)表示，領航鯨社會連結性出名緊密，任何同伴有難都不會棄之不顧。蘇格蘭海洋動物擱淺專案(Scottish Marine Animal Stranding Scheme)小組將針對鯨魚進行解剖，進一步釐清擱淺成因。

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