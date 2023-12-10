世上僅7隻！極罕「白變鱷B」美誕生 全球徵名 網民提議叫Elsa(有片多圖)

一種全白色的鱷魚，近日在美國佛州一個動物園出世，引起各界關注，皆因該種鱷魚全球只得7隻，是因一種名為「白變」(Leucism)的生理現象而成。園方目前正為白變鱷魚BB，在全球徵名。

佛州Gatorland動物園上周宣布，於8月增添該隻雌性白變鱷魚寶寶新成員，跟一隻正常顏色的「兄弟」前後腳出生。經園方檢查後，兩隻鱷魚BB均健康，但「白變鱷B女」則對陽光敏感，不能曝曬。