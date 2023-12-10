世上僅7隻！極罕「白變鱷B」美誕生 全球徵名 網民提議叫Elsa(有片多圖)

一種全白色的鱷魚，近日在美國佛州一個動物園出世，引起各界關注，皆因該種鱷魚全球只得7隻，是因一種名為「白變」(Leucism)的生理現象而成。園方目前正為白變鱷魚BB，在全球徵名。
佛州Gatorland動物園上周宣布，於8月增添該隻雌性白變鱷魚寶寶新成員，跟一隻正常顏色的「兄弟」前後腳出生。經園方檢查後，兩隻鱷魚BB均健康，但「白變鱷B女」則對陽光敏感，不能曝曬。
白變鱷魚｜「白變」「白化」有何不同？
「白變」跟「白化」不同，白化現象會令動物的黑色素缺少，但身體仍有其他色素(如xanthophores)，故白化物種身體並不是純白，而是呈現白或淡黃色，而白化鱷魚的眼睛會呈現紅色，即眼球底部血管的顏色。至於白變是指物種缺乏所有類型的皮膚色素，而非單單缺乏黑色素，而白變動物的眼睛通常為正常顏色。
白變鱷魚｜「白變鱷B女」母顏色正常 父則是白變
園方表示，不計「白變鱷B女」，全球之前已知的白變鱷魚僅存7隻，其中3隻物身在該園。「白變鱷B女」的母親本身顏色正常，但帶有隱性基因，父親則是白變鱷魚。園方聲言白變鱷魚「超越罕有」，是絕對特別的品種，將小心照顧牠，料明年初開放於公眾觀賞，目前正為「白變鱷B女」和其兄弟在全球徵名，目前較突出的名字包括Elsa和Olaf、Barbie和Ken及Pearl和Emerald。