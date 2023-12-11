世上僅8隻 「白變」鱷魚寶寶誕生 全球徵名

一種全白色的鱷魚，近日在美國佛州一個動物園出世，引起各界關注，皆因連同牠在內該種鱷魚目前全球只得8隻，是因名為「白變」(Leucism)的生理現象而成。園方正為白變鱷魚BB在全球徵名。

佛州Gatorland動物園上周宣布，於8月增添該隻雌性白變鱷魚寶寶新成員，跟一隻正常顏色的兄弟前後腳出生。園方檢查後，兩隻鱷魚BB均健康，但「白變鱷B女」對陽光敏感，不能暴曬。