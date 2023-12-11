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國際
2023-12-11 04:31:51
日報

世上僅8隻 「白變」鱷魚寶寶誕生 全球徵名

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白變鱷魚 鱷魚

白變鱷魚BB跟其兄弟。

一種全白色的鱷魚，近日在美國佛州一個動物園出世，引起各界關注，皆因連同牠在內該種鱷魚目前全球只得8隻，是因名為「白變」(Leucism)的生理現象而成。園方正為白變鱷魚BB在全球徵名。

佛州Gatorland動物園上周宣布，於8月增添該隻雌性白變鱷魚寶寶新成員，跟一隻正常顏色的兄弟前後腳出生。園方檢查後，兩隻鱷魚BB均健康，但「白變鱷B女」對陽光敏感，不能暴曬。

白變鱷魚 鱷魚

園方為初生的白變鱷魚磅重。(互聯網)

白變鱷魚 鱷魚

白變鱷魚BB目前仍很迷你。

「白變」「白化」並不同

「白變」跟「白化」不同，白化現象會令動物黑色素缺少，但身體仍有其他色素(如xanthophores)，故白化物種身體往往並非純白，而是呈現淡黃色，眼睛則呈現紅色，即眼球底部血管的顏色。至於白變是指物種缺乏所有類型的皮膚色素，而非單單缺乏黑色素，白變動物的眼睛通常為正常顏色。

網民建議取名Elsa

園方表示，不計「白變鱷B女」，全球之前已知的白變鱷魚僅存7隻，其中3隻物身在該園。「白變鱷B女」的母親本身顏色正常，但帶有隱性基因，父親則是白變鱷魚。園方聲言白變鱷魚「超越罕有」，是絕對特別的品種，將小心照顧牠，料明年初開放予公眾觀賞。園方正為「白變鱷B女」和其兄弟在全球徵名，目前較突出的建議包括Elsa和Olaf、Barbie和Ken，以及Pearl和Emerald。

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