世上最大蛇｜新品種巨蟒剛公布5星期便遭射殺　專家：悲傷且憤怒

在5個星期前才被公布於亞馬遜雨林發現的一條長26呎、重440磅的巨蛇，早前被發已遭獵人射殺，棄屍河中。發現這條巨蛇的荷蘭生物學家Freek Vonk得知牠被殺得表示悲傷且憤怒，並直斥殺害牠的獵人「有病」。

這條由9個國家組成的科學家團隊所發現的巨蛇以拉丁文命名為Eunectes akayima，英文為「Northern Green Anaconda」，中文直譯為「北森蚺」，團隊為這條巨蛇稱為「Ana Julia」。擔任野生動物節目主持人的Freek Vonk游泳時，Ana Julia被拍攝到從他的身旁游過，影片亦於上月公開，令全球得知這牠是首次發現的品種。詎料於本月24日，Ana Julia的屍骸卻被發現於巴西南部農村地區的河中。