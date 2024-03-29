世上最大蛇｜新品種巨蟒剛公布5星期便遭射殺　專家：悲傷且憤怒

在5個星期前才被公布於亞馬遜雨林發現的一條長26呎、重440磅的巨蛇，早前被發已遭獵人射殺，棄屍河中。發現這條巨蛇的荷蘭生物學家Freek Vonk得知牠被殺得表示悲傷且憤怒，並直斥殺害牠的獵人「有病」。
這條由9個國家組成的科學家團隊所發現的巨蛇以拉丁文命名為Eunectes akayima，英文為「Northern Green Anaconda」，中文直譯為「北森蚺」，團隊為這條巨蛇稱為「Ana Julia」。擔任野生動物節目主持人的Freek Vonk游泳時，Ana Julia被拍攝到從他的身旁游過，影片亦於上月公開，令全球得知這牠是首次發現的品種。詎料於本月24日，Ana Julia的屍骸卻被發現於巴西南部農村地區的河中。
專家：Ana Julia被殺對生物多樣性帶來巨大打擊
野生動物節目製片人Cristian Dimitris從照片很快認出，這條蛇屍正是被拍到與Freek Vonk一起游泳的蛇。Cristian Dimitris說：「牠臉上的標記，就像指紋一樣，是世界上最著名的水蟒，是該地區的象徵。」聖保羅大學的水蟒專家兼研究員Juliana Terra亦證實了蛇屍的身份正是Ana Julia。
Freek Vonk在得知Ana Julia的死訊後表示：「我既悲傷又憤怒。你要有多病才會對如此美麗而獨特的動物做出如此的事？據我們所知，牠非常健康，仍然處於人生的黃金時期，相信牠可以在未來的幾年裡繁衍很多後代。牠是我親眼見過的最大的蛇。我在牠旁邊足足游了至少1個小時。」他指出，這些巨蛇在周圍遊動的數量並不多，Ana Julia的死是對生物多樣性帶來巨大打擊。他又說，消息指牠是被槍殺，但官方未確認其死因，但他希望當地警方能作詳盡調查，查出肇事者並要他接受嚴厲懲罰。