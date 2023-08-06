世代之爭｜越南動物保護意識抬頭 食狗肉風氣減退 河內一年300間狗肉店倒閉

動物保護意識近年在越南逐漸抬頭，多年來宣揚動物權益的行動勝了一仗！越媒觀察，吃狗肉的風氣在越南逐漸「退燒」，河內市的狗肉店單在2018年就有300間倒閉。
網絡媒體越南快訊(VnExpress)報道，動物保護組織四爪國際(Four Paws International)「2021年貓狗肉消費量報告」指出，91%的越南受訪者認為，應禁止或不鼓勵買賣狗肉和貓肉；88%的越南受訪者支持禁止這門生意。
保護動物｜應否吃狗肉成世代之爭
該不該吃狗肉的問題，每次在越南網絡都會引發熱議，甚至成為「世代之爭」。今年47歲、家住海防市先浪縣(Tien Lang)的德雄(Duc Hung)，全家6月底時為了要不要殺狗來宴請海外歸來的親戚，一整晚爭吵不休，最後以12比8的票數決定不殺。德雄只能黯然接受這個投票結果，他失望地說，先浪狗肉是當地特產，外省民眾常來吃，用來招待即將從國外回來的親戚是最好的。
投反對票的德雄家人則主張，應該戒吃狗肉，因為狗肉含有大量蛋白質，容易引發痛風和高血脂，再加上「狗是人類的朋友」，動輒屠殺「朋友們」只為了飽餐一頓，這樣的行為很野蠻。
保護動物｜戒吃狗肉 狗肉街冷清
越南愈來愈多人戒吃狗肉，最明顯的跡象是屠宰場、「狗肉街」人潮不再。今年70歲、家住河內市淮德縣(Hoai Duc)的阮進(Nguyen Tien)以賣狗肉維生，望著攤檔上的狗肉還剩下一整盤，「做了40多年，生意沒有那麼不好過」。
保護動物｜狗肉餐廳生意大跌
阮進說，2010年以前，每個月可賣1至2噸的狗肉，主要供應給紅河沿岸日新街(Nhat Tan)和廣告街(Quang Ba)的狗肉餐廳，現在生意跌到只剩2成，市中心很多狗肉街已人去樓空，目前他每天最多殺6至7隻狗。
越南快訊調查指出，河內市曾以狗肉聞名的街道有黎重晉(Le Trong Tan)、三偵(Tam Trinh)、日新、鄧進東(Dang Tien Dong)或32號公路德上鄉(Duc Thuong)路段，現在都只剩2、3間狗肉店。
保護動物｜宣傳「向吃狗肉說不」
根據河內市畜牧獸醫局統計，2018年展開「向狗肉說不」的宣傳後，當年河內市的狗肉店就倒閉了3成，從1,100間減少到800間。越南畜牧業協會常務副主席阮玉山(Nguyen Ngoc Son)說，經過4年，全市狗貓肉店和屠宰場已大量關閉。
新聞與宣傳學院教師阮映紅(Nguyen Anh Hong)解釋，媒體宣傳動物保護意識，以及越南人對食物安全更加重視，傾向選擇沒有潛在疾病的食品。再者許多人已將寵物視為家人，加上民眾陸續戒吃狗肉，促成「向狗肉說不」的連鎖效應。
保護動物｜拯救貓狗刻不容緩
近年，越南禁吃狗肉和貓肉的論壇、動物福利俱樂部或動物救援站的數量也在增加。負責救援和收養貓狗的阮明光(Nguyen Minh Quang)指出，動物販運、虐待和屠殺的議題愈來愈多人關注。
阮明光迄今已從屠宰場救出350隻狗和100多隻貓。他說，13年前，他去屠宰場贖回貓狗時，大家覺得他瘋了。但現在有很多民間團體加入他的行動，以前救援站一周只接到一個電話，現在每天會接到幾十個。