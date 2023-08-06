世代之爭｜越南動物保護意識抬頭 食狗肉風氣減退 河內一年300間狗肉店倒閉

動物保護意識近年在越南逐漸抬頭，多年來宣揚動物權益的行動勝了一仗！越媒觀察，吃狗肉的風氣在越南逐漸「退燒」，河內市的狗肉店單在2018年就有300間倒閉。

網絡媒體越南快訊(VnExpress)報道，動物保護組織四爪國際(Four Paws International)「2021年貓狗肉消費量報告」指出，91%的越南受訪者認為，應禁止或不鼓勵買賣狗肉和貓肉；88%的越南受訪者支持禁止這門生意。

保護動物｜應否吃狗肉成世代之爭

該不該吃狗肉的問題，每次在越南網絡都會引發熱議，甚至成為「世代之爭」。今年47歲、家住海防市先浪縣(Tien Lang)的德雄(Duc Hung)，全家6月底時為了要不要殺狗來宴請海外歸來的親戚，一整晚爭吵不休，最後以12比8的票數決定不殺。德雄只能黯然接受這個投票結果，他失望地說，先浪狗肉是當地特產，外省民眾常來吃，用來招待即將從國外回來的親戚是最好的。

投反對票的德雄家人則主張，應該戒吃狗肉，因為狗肉含有大量蛋白質，容易引發痛風和高血脂，再加上「狗是人類的朋友」，動輒屠殺「朋友們」只為了飽餐一頓，這樣的行為很野蠻。