世博鐵粉大彈關西世博 列舉幾宗罪 提「倒米」建議

一名遊覽過上海2010、麗水2012、米蘭2015等多屆世博的鐵粉在社交網發文，大彈日本大阪關西世博……
世博鐵粉數落大阪世博
居於東京的新西蘭人卡梅倫(Cole Cameron)在社交平台「X」發文，表示大阪關西世博原本是他最期待的一站，早在一年多前已購票，但入場親身體驗後，卻有「打爛了一手好牌」的感覺。首先，主辦方推出了4個分散、又頻頻故障的App。其中，主App介面設計老舊，連基本的「上一頁」功能都沒有，卡梅倫嘲為「數碼版的泥沼」。
此外，卡梅倫批評大阪世博行程規劃繁複。他說，之前的世博普遍採用現場排隊方式，大阪世博則要求遊客事前網上預約，甚至抽籤。熱門展館、演唱會、表演項目、餐廳等，幾乎無法透過預約方式取得入場券。離譜的是，即使花上數小時刷App，熱門展覽瞬間已額滿，根本預約不到，因此只能參觀二線展覽，令人相當掃興。
鐵粉：大阪世博展覽內容令人失望
卡梅倫認為，大阪世博展覽的內容更令人失望。他批評世博在大阪灣人工島「夢洲」的主場地布局凌亂、指示不足。人流管理不當導致接連各地的交通擠塞，隨處可見候車人龍。此外，卡梅倫批評很多展覽的內容流於表面，像是帶著潮語的商展簡報，缺乏文化深度。另外，會場內的餐飲售價偏高，簡單餐點亦賣2,000日圓(約108.1港元)。
卡梅倫評論：「日本應能交出一封獻給世界的情書，但被官僚和失敗的執行拖垮了。」他說，回顧上海2010的全球視野、麗水2012的海洋創新、米蘭2015的美食文化，相比之下，大阪世博像是「專挑過往各屆的缺點，卻失掉原本的魔法」。
提倒米建議
最後，卡梅倫建議計劃參觀大阪世博的人：「省下你的日圓吧，轉去大阪環球影城，或前往東京，過的每一天都比這場世博精彩。」