世博鐵粉大彈關西世博 列舉幾宗罪 提「倒米」建議

一名遊覽過上海2010、麗水2012、米蘭2015等多屆世博的鐵粉在社交網發文，大彈日本大阪關西世博……

世博鐵粉數落大阪世博

居於東京的新西蘭人卡梅倫(Cole Cameron)在社交平台「X」發文，表示大阪關西世博原本是他最期待的一站，早在一年多前已購票，但入場親身體驗後，卻有「打爛了一手好牌」的感覺。首先，主辦方推出了4個分散、又頻頻故障的App。其中，主App介面設計老舊，連基本的「上一頁」功能都沒有，卡梅倫嘲為「數碼版的泥沼」。

此外，卡梅倫批評大阪世博行程規劃繁複。他說，之前的世博普遍採用現場排隊方式，大阪世博則要求遊客事前網上預約，甚至抽籤。熱門展館、演唱會、表演項目、餐廳等，幾乎無法透過預約方式取得入場券。離譜的是，即使花上數小時刷App，熱門展覽瞬間已額滿，根本預約不到，因此只能參觀二線展覽，令人相當掃興。

