世界小姐冠軍出爐　捷克法學院女大生奪后冠(有片)

在印度孟買舉行的第 71 屆世界小姐選美大賽冠軍出爐，本屆由捷克的Krystyna Pyszková摘下后冠。Krystyna Pyszková在112名佳麗中脫穎而出，她在獲獎時興奮激動地表示：「言語無法表達我此時此刻感受到的喜悅，這是一段充滿激情和毅力的旅程。」

今屆選美經過一連串包括健身、選美、才藝和公共演講等項目的選拔，選出了40名參賽者，接著再選出12名，然後在決選前留下8名佳麗。最終由來自千里達及托巴哥、波札那、捷克和黎巴嫩的4名佳麗進入決選，而Krystyna Pyszková擊敗另外3名勁敵，奪下后冠。在上一屆的冠軍、來自波蘭的Karoline Bielawska將后冠傳給Krystyna Pyszková後，她向大批人群揮手致意，並擁抱了其他的參賽者。