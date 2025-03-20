世界幸福排名2025｜芬蘭8連冠 香港再創新低排88 台灣反超新加坡 東亞第一

聯合國的資助機構「可持續發展解決方案網絡」發表2025年度「世界幸福報告」(World Happiness Report)，芬蘭連續8年成為全球最幸福的地方；至於香港則較去年跌兩級，再創排名新低。
今年的報告涵蓋全球147個國家或地區，從民眾自我評估的正負面情緒(Positive emotions and Negative emotions)、人均GDP、預期壽命、社會支援(生活有困難時是否有親友協助、Social support)、自由、清廉印象(Perceptions of corruption)，以及民眾慈善慷慨程度(Generosity)等多方面，整理出排名。其中芬蘭在社會支援、清廉印象及自由方面，均名列前茅，人均GDP則排15，加上其他因素，蟬聯榜首。
世界幸福報告｜今年排頭10名的國家或地區
1. 芬蘭
2. 丹麥
3. 冰島
4. 瑞典
5. 荷蘭
6. 哥斯達黎加
7. 挪威
8. 以色列
9. 盧森堡
10.墨西哥
台灣今年排第27，較去年升4級，排名超越新加坡，成為東亞最幸福的地區，新加坡今年則跌4級，排第34。至於本港繼去年下跌4級後，今年再跌2級，排第88，屬歷來低位。內地排第68，較去年跌8級。至於全球最不幸福的國家或地區，則繼續是阿富汗，是連續6年墊底。
世界幸福報告｜其他地區排名(部分)︰
11. 澳洲
12. 新西蘭
13. 瑞士
18. 加拿大
21. 阿聯酋
22. 德國
23. 英國
27. 台灣
33. 法國
34. 新加坡
38. 西班牙
43. 哈薩克
46. 越南
49. 泰國
55. 日本
57. 菲律賓
64. 馬來西亞
68. 中國
81. 希臘
83. 印尼
88. 香港
94. 土耳其
99. 伊朗
118.印度
147.阿富汗