世界幸福排名2025｜芬蘭8連冠 香港再創新低排88 台灣反超新加坡 東亞第一

聯合國的資助機構「可持續發展解決方案網絡」發表2025年度「世界幸福報告」(World Happiness Report)，芬蘭連續8年成為全球最幸福的地方；至於香港則較去年跌兩級，再創排名新低。

今年的報告涵蓋全球147個國家或地區，從民眾自我評估的正負面情緒(Positive emotions and Negative emotions)、人均GDP、預期壽命、社會支援(生活有困難時是否有親友協助、Social support)、自由、清廉印象(Perceptions of corruption)，以及民眾慈善慷慨程度(Generosity)等多方面，整理出排名。其中芬蘭在社會支援、清廉印象及自由方面，均名列前茅，人均GDP則排15，加上其他因素，蟬聯榜首。