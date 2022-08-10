世界懸案破案｜加州少女40年前遭性侵刺斃 警方憑基因排序新技術跨州緝兇

40年前，美國加州15歲少女斯蒂特(Karen Stitt)深夜遇害，遭人性侵並狂刺59刀後棄屍。加州檢方透過基因序列比對，上周在夏威夷拘捕兇手，偵破這宗陳年懸案。

加州聖克拉拉縣(Santa Clara County)地區檢察官辦公室周二公布，調查上採用DNA科技與家庭基因序列比對的新技術取得突破，於本月2日跨州到夏威夷毛伊島(Maui)逮捕75歲疑犯拉米雷斯(Gary Gene Ramirez)。

案發於1982年9月2日，當時15歲的斯蒂特與男友出遊，接近半夜時，兩人在矽谷森尼韋爾(Sunnyvale)一個巴士站分開。3日凌晨，斯蒂特遭人性侵，被刺59刀喪命。翌晨，她被發現赤裸陳屍在距離巴士站不遠、一道血漬斑斑的牆後方。

世界懸案破案｜死者男友被列疑犯

警方調查多年一直徒功無功，案情膠著40年。斯蒂特當時的男友伍茲(David Woods)現年50多歲，他曾被警方列為嫌疑人長達20年，直到2000年，DNA技術才還他清白。

案發當晚，伍茲因要守家規必須趕回家，因而讓女友斯蒂特獨自在巴士站等車，為此他一直悔疚不已。伍茲以電郵回覆加州《信使新聞》(The Mercury News)訪問，稱這40年來，他因為失去心愛的女友而心痛，案發之後，他對家人和朋友的安全會保持高度警覺。