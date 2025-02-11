世界最大主題樂園！威尼斯擴大徵收一日遊入城費 4月至7月共54天須買票

威尼斯去年4月推出試行計劃，不住宿過夜的遊客在特定日子，必須支付5歐元(約40.1港元)費用。沒付費的遊客將面臨50至300歐元(約401至2,408港元)不等的罰款，市府管理員將在主要入口處進行抽查。官員表示，這是一項令這座歷史名城更「宜居」的試驗。

威尼斯是全球最受歡迎的旅遊勝地之一，但居民正受到「過度旅遊」問題困擾，不少人抱怨當地正被觀光人潮淹沒。在高峰時期，約10萬名遊客會在威尼斯住宿過夜，而數以萬計遊客只會在這裡待上一天，其中許多人乘搭遊船前來一日遊。

威尼斯一日遊入城費安排

徵收入城費計劃，主要目的是減少一日遊觀光客，因為他們逼爆這座以藝術品、橋樑和運河聞名的城市。威尼斯1987年獲聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產。

根據計劃，威尼斯將在今年4月、5月、6月和7月特定日子收取入城費，遊客在上午8時30分到下午4時之間入城必須買票。如果在抵達前4天預約，費用為5歐元(約40.1港元)，到訪前3天內預約則為10歐元(約80.3港元)。居民和已繳交旅遊稅的過夜遊客可豁免徵費。