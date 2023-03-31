世界最大型遊戲展E3宣布取消　早前多間大廠表明今年缺席

電子遊戲界的每年盛事，在美國舉行的電子娛樂展覽（E3）宣布今年取消。這個遊戲界最大的展覽，據報因為在多間遊戲廠商表態不會參加之下，被迫宣布取消。

多個遊戲媒體證實有關消息指，主辦方向多個參展成員電郵表示，因為「沒有獲得業內的規模、實力及影響力去繼續進行」而取消。主辦的ReedPop全球遊戲副總裁Kyle Marsden-Kish在電郵中表示：「對於與我們一同促成這活動的夥伴，這是一個困難的決定。然而我們需要為我們行業以及E3作出正確的決定。我們理解以及明白到，有興趣的企業們，因為資源的挑戰而無法完成可以展示的遊戲演示，以及克服各種的困難。對於承諾出展2023年E3的廠商，遺憾我們沒能給予你們值得的展示平台，以及你們期待ReedPop活動給予你們的經驗。」不過ReedPop表示，未來仍會舉辦E3遊戲展。

今年的E3活動原定6月13至16日在美國洛杉磯舉行，這活動自2020年因為疫情而取消，之後的2021年只能以網上展示，而去年亦因為支援不足取消。早前，包括Xbox、任天堂以及PlayStation，三大遊戲平台已表示不會參展，加上另一遊戲生產商Ubisoft亦表示不會參與，而令到原定重新舉行的現場活動關注度大減。