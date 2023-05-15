世界最年長狗狗Bobi慶祝31歲生日 等於人類百幾歲高壽

今年2月獲《健力士世界紀錄》(Guinness World Records)認證為全世界最年長狗狗、來自葡萄牙南部一條小村莊的Bobi上周四慶祝31歲生日，相等於人類百幾歲！獲健力士確認最長壽狗時，牠的歲數為30歲零269天。主人Leonel Costa向健力士稱，上周六為Bobi舉行「非常傳統」的葡萄牙生日派對，超過100人出席，有歌舞表演。

Costa之前受訪說，Bobi長壽秘訣是生活環境平靜寧和，居於鄉郊和自然環境中；他們從沒有用鎖鏈或籠子困著Bobi，牠自由自在地生活，並常食「人類食物」，也喜歡與人接觸。Costa又說，他們一直愛錫Bobi，也是其高壽原因之一。不過，自從被健力士確認為全球最長壽狗後，很多記者和民眾從其他地方來與Bobi拍照，牠有點疲累，不停又坐又企拍照。因為太多人擔心令愛犬有壓力，Costa最近帶了牠身體檢查，幸好一切健康。但Bobi已愈來愈老，行路已現困難，視力逐漸衰退。

狗壽命｜一般10歲至13歲

狗1歲等於人類30歲，4歲即52歲，9歲為65歲，14歲已是七十多歲高壽，以此計算Bobi已百幾歲了。牠出生時，Costa才8歲，不經不覺大家相伴了逾30年。他們家養狗是為了看管的牲畜，由於家裡養了太多動物，養不起那麼多狗，狗寶寶一出世，Costa父親便會埋葬牠們。而Bobi出生後藏身在一堆木頭中，被Costa和兄弟姊妹發現，他們偷偷收藏起來，當父親發現時，Bobi已張開眼睛，狗寶寶張開眼後是不會被殺的，Bobi逃過一劫。

Costa指Bobi很特別，像是記得他們一家人，不幸地他的父母、兄長和祖父母已一一離世。根據健力士世界紀錄，Bobi打破了一隻澳洲牧牛犬保持了近一世紀的記錄，後者於1939年去世，當時29歲零5個月大。健力士形容Bobi的故事是「奇跡」。Bobi所屬的品種壽命一般是12至14歲。